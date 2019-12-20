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ناشط يمني يكتشف أثار في الإمارات تعود لملايين السنين، شيشة شخبوط الثالث عشر قبل الميلاد(فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – نشر معروف فيديو لحظة إكتشافه آثار إماراتية تعود لملايين السنين كما قال في الفيديو وهي أداة خاصة كان يستعملها شخبوط الثالث عشر.

الناشط اليمني الذي يغرد تحت اسم المغرد الشرعي ويستعمل الفكاهة و السخرية في تغريداته خاصة بما يخص وعيال زايد، صور فيديو في الصحراء يشبه الفيديو الذي نشرته عن إكتشاف أدوات منزلية تعود ل ١٥٠ عام قبل الميلاد كما قال إعلام عيال دحلان.

وقلد المغرد الشرعي طريقة إخراج الآثار الإماراتية، وقال نحن في اليمن نحفر يمكن ثلاثة أشهر لنحصل شيئ بسيط من الآثار، بينما في الإمارات فقط بيده يزيح التراب وتخرج الآثار، أرض مباركة ما شاء الله.

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وفرط المصور بالضحك ولم يتحمل تكميل التصوير عندما أخرج العالم المغرد الشرعي الآثار الإماراتية وهي عبارة عن رأس أرجيلة أو شيشة، وقال هذه تعود لشخبوط الثالث عشر قبل الميلاد، كان يدخن مع زوجته معسل تفاحتين الفاخر.

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الفيديو حصل على الكثير من التعليقات الضاحمة على الموقف،  وكيف جعل عليال زايد دولتهم مضحكة أمام الشعوب في محاولتهم لسرقة تاريخ الدول مثل سلطنة عمان و اليمن ونسبها لهم بطريقة غبية ومكشوفة.

ومع غياب الذباب الإماراتي بعد إغلاق تويتر للكثير من حاسباتهم غابت الشتائم الغريبة التي تم برمجتهم عليها.

وعلق الناشط اليمني على الفيديو بقوله: منذ 190 الف سنة قبل الميلاد لاتزال رائحة المعسل الإماراتي باقية وغير مغشوشة. هذا ما اثبته إكتشاف أثري جديد لبقايا #شيشة_شخبوط

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