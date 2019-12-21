مجرم سوري يطعن الفتيات بمناطق حساسة ويفر هاربا
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البحث عن مجرم سوري يطعن الفتيات بمناطق حساسة ويفر هاربا..

By وطن الدبور
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الدبور – نشر رجل ملثم يقود دراجة نارية ”الرعب“ بمنطقة عكرمة الجديدة في مدينة حمص السورية، بعد أن تعرض لمجموعة من فتيات المنطقة، واعتدى عليهن طعنًا بالسكين في أمكان حساسة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن 4 شكاوى مشابهة سجلت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيثُ اعتدى رجل ملثم على فتيات المنطقة بالطعن في منطقة الأرداف، بحسب موقع ”عكس السير“، الإلكتروني.

وأشارت نقلًا عن مصدر في شرطة المدينة، إلى أن المجرم يسعى وراء ضحيته وهو يقود دراجة نارية بسرعة عالية، حيثُ يقترب في كل مرة من الضحية ويطعنها في منطقة الأرداف، قبل أن يفر هاربًا.

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وأوضح المصدر، أن الضحايا لم تتعرف على المجرم بعد أن عرضت عليهن أصحاب السوابق والمجرمين المسجلين لدى الشرطة،  لأن المجرم يخفي ملامحه وراء اللثام، مؤكدًا أن الشرطة كثفت من تواجدها في المنطقة سعيًا للقبض عليه.

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في حين قال رئيس مركز الطبابة الشرعية في المدينة،“ يبدو أن المجرم غريب الأطوار، حيثُ إنه يهاجم الفتيات في منطقة الأرداف“، بينما يرى مصدر طبي آخر أنه لا يمكن الحكم على الحالة النفسية للمجرم، إلا بعد القبض عليه.

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