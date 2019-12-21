الشذوذ في موسم الرياض وعلى عينك يا تاجر
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حساب سعودي ينشر فيديو عن إنتشار الشذوذ في موسم الرياض وعلى عينك يا تاجر

By وطن الدبور
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الدبور – نشر حساب سعودي يغرد فقط عن ما يحصل في هيئة الترفيه وينشر فضائح ترفيه تركي آل الشيخ، الذي قال لولا فضل لما وصلنا إلى كل هذا الفسق و الفجور الذي وصلنا إليه، نشر فيديو عن رقص شاذ سعودي في إحدى حفلات موسم الريضا بشكل مستفز.

الفيديو ظهر فيه شاب  من الشواذ المثليين وهو يرتدي ملابس ضيقة و يستعرض جسمه بطريقة مقززة امام من كان يصوره في إحدى حفلات الحلال، وعلى عينك يا تاجر كما يقولون، أو على عينك يا بن سلمان.

وعلقت صفحة التفريط المختصة بنشر فائح هيئة الترفيه كما تعرف عن نفسها على الفيديو وقالت ما نصه:

“من أمن العقوبة أساء الأدب. السعودية الجديدة هي أن تخالف الدين والعادات والتقاليد وتعيش بأمن وسلام.. أو تقول كلمة الحق وتنهى عن المنكر، وتنتظر الجموس تخطفك. شاذ يرقص ويتجول في ساحات مسرح ومرقص #مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي

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شاهد الفيديو المقزز الذي لسعه الدبور من صفحة التفريط السعودية:

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