مصرية تعذب ابن زوجها البالغ 3 سنوات بطريقة مروعة حتى الموت

الدبور – عندما يكون رب البيت يستخدم التعذيب منهجا في إدارة البلاد، فلا عجب من أن تتحول البلاد إلى مراكز تعذيب منتشرة حتى في البيوت، من كثر زرع الذل و الخوف في نفوس الشعب، كما يحصل في السعودية مع ابو مناشر وفي الإمارات مع شيطان العرب، وفي مصر السيسي.

فقد ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على سيدة متهمة بتعذيب ابن زوجها البالغ من العمر 3 أعوام حتى الموت، بسبب تبوله لا إراديا.

بداية الواقعة جاءت ببلاغ تقدمت به والدة الطفل المجني عليه لمركز منشأة القناطر بجنوب القاهرة، تتهم فيه والد طفلها وزوجته بقتل ابنها الذي لم يتجاوز عامه الثالث.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهمة الأولى ”زوجة الأب“، وكشفت التحريات أن الطفل المجني عليه كان برفقة والده وأثناء ذلك تبول لا إراديا، ما دفع زوجة الوالد للتعدي عليه بالضرب المبرح حتى أصيب بحالة إعياء شديدة، وتوجه للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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وأوضحت التحريات أن والد الطفل وزوجته قاما بدفن المجني عليه دون الرجوع لـ“أمه“، ما جعلها تشك في الأمر، فتقدمت ببلاغ لمركز منشأة القناطر.

وأخطرت النيابة التي قررت استخراج جثة الطفل وعرضها على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت المناظرة أن الطفل مصاب بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأنه تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة.

وجاء في محضر الشرطة أن زوجة الأب اعترفت بأنها تعدت على المجني عليه لتأديبه، ولم تقصد قتله.

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