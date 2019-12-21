عبد الله بن زايد يبحث عن السعادة في الإحتلال الإسرائيلي
عش الدبابير

نتنياهو يحتفي بتغريدة لعبدالله بن زايد ويقول له حضني سينسيك الحزن القطري

By وطن الدبور
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الدبور – بعدما عجز من دولة قطر، وبعد إستمرار قطر بإدخال الحزن إلى قلبه وقلوب عيال زايد بعدم قبولها شروطه ال ١٣ أو ٢٠، وبعدما عجز عن إقناع قطر للصلح مع ، ذهب صاحب المقولة الشهيرة قطر هوايته نشر الحزن، إلى حضن لعله يجد الفرح الذي يبحث عنه.

نتنياهو فرح بالتغريدة التي نشرها بن زايد، ورحب به بالحضن الإسرائيلي، الذي سينسيه حزن قطر عندما يبدأ الحلب المباشر بدل الوسيط الأمريكي الذي استمر بحلبهم لسنوات.

فقد نشر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد” يتحدث فيها عن التطبيع مع (إسرائيل).

وعلق “نتنياهو” على التغريدة بقوله: “أرحب بالتقارب الذي يحدث بين (إسرائيل) والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام”.

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وتضمنت تغريدة “بن زايد” عنوانا لمقال بمجلة “سبكتاتور” البريطانية، حول تشكل تحالف عربي إسرائيلي في الشرق الأوسط.

وفي مارس/آذار الماضي، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” إلى تسريع وتيرة التطبيع بين الدول العربية و(إسرائيل).

وسبق لـ(إسرائيل) أن فتحت مكتبا لها في أبوظبي لتمثيلها في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتكررت الوفود والشخصيات الرسمية والرياضية التي زارت الإمارات العام الجاري وكذا العام 2018، ضمن ما وصفه مراقبون بحمى التطبيع الخليجي مع الاحتلال.

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