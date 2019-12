نتنياهو يحتفي بتغريدة لعبدالله بن زايد ويقول له حضني سينسيك الحزن القطري

الدبور – بعدما عجز من دولة قطر، وبعد إستمرار قطر بإدخال الحزن إلى قلبه وقلوب عيال زايد بعدم قبولها شروطه ال ١٣ أو ٢٠، وبعدما عجز عن إقناع قطر للصلح مع الإمارات، ذهب عبد الله بن زايد صاحب المقولة الشهيرة قطر هوايته نشر الحزن، إلى حضن نتنياهو لعله يجد الفرح الذي يبحث عنه.

نتنياهو فرح بالتغريدة التي نشرها بن زايد، ورحب به بالحضن الإسرائيلي، الذي سينسيه حزن قطر عندما يبدأ الحلب المباشر بدل الوسيط الأمريكي الذي استمر بحلبهم لسنوات.

فقد نشر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد” يتحدث فيها عن التطبيع مع (إسرائيل).

وعلق “نتنياهو” على التغريدة بقوله: “أرحب بالتقارب الذي يحدث بين (إسرائيل) والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام”.

I welcome the closer relations between Israel and many Arab states. The time has come for normalization and peace.



