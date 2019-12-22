الجيش البريطاني يستخدم مقدمة ومؤخرة كيم كارداشيان لجذب الشباب إلى التجنيد

الدبور – في طريقة جديدة ومختلفة لجذب الشباب للتجنيد في بريطانيا، تم الإستعانة بمقدمة و مؤخرة كيم كارداشيان الشهيرة لتحفيزهم للإنضمام للجيش.

فقد ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الجيش البريطاني سيطلق في يناير عام 2020 حملة تجنيد باستخدام صور مغرية لجسد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة كيم كارداشيان زوجة مغني الراب كاني ويست التي تملك حاليًا أكثر من 154 مليون متابع على Instagram، وذلك لجذب الشباب للانضمام إلى الجيش.

تكمن الفكرة وراء الحملة الجديدة حول إقناع المجندين المحتملين بأن الخدمة في الجيش الوطني ستوفر ثقة أكبر بالنفس من تلقي ”الإعجابات“ التي قد يتلقاها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأن الجيش و العمل على أرض الواقع في خدمة البلد أهم بكثير من مقدمة أو مؤخرة كيم التي تحظى بإعجاب الملايين حول العالم، ولربما تستطيع حلب الإمارات بحركة واحدة من مقدمتها.

وهو التوجه الذي يحمل إشارة إلى أكثر من 50 مليون شخص يعشقون النجمة كيم كارداشيان لمجرد قيامها بموازنة كأس شمبانيا فوق أردافها، في صورة لها من جلسة تصوير لإحدى المجلات كانت قد أشعلت الجدل في عام 2014، حسبما ذكر تقرير thesun.

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وستعتمد الإعلانات الجديدة على نجاح حملة سابقة باسم Snowflake، لترسل رسالة قوية للشباب بأن الجيش يبني الثقة التي تستمر مدى الحياة – ليس فقط لتلك اللحظة التي ترى فيها أن الناس قد أحبوا صورتك أو أعطوك ”لايك“، حسبما قال مصدر بالجيش، استشهدت به ”ديلي ميل“.

وأشار المصدر إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يولد ”عصابًا“، في حين أن الحياة المهنية في الجيش تقوي شخصية الشباب و“بمجرد تدريبهم، يظلون مستيقظين“، مضيفًا أنه لا يوجد شيء يمكن أن ”يفوق الفوائد العاطفية لأي جيش وظيفي“.

عززت الحملة الإعلانية للقوات المسلحة البريطانية ”Snowflakes“، التي أطلقت في يناير الماضي، طلبات الانضمام إلى الجيش بنسبة 46 في المائة، مقارنة بالسنوات العشر السابقة، وفقًا لمتحدثي التجنيد العسكريين.

وسيتم الإعلان عن حملة ”الانتماء 2020: ثقة الجيش“ في يناير في سلسلة من الإعلانات التلفزيونية والملصقات ووسائط التواصل الاجتماعي. فيما رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على الحملة الجديدة.

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