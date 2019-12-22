نمر يفترس سوداني في السعودية
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السوداني الذي إفترسه النمر في السعودية يروي تفاصيل ما حصل معه بعد نجاته بإعجوبة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – الشاب الذي إفترسه النمر في حديقة حيوانات في ، وانتشر الفيديو الذي صوره أحد زوار الحديقة بالصدفة بشكل واسع، تحدث عن تجربته المريرة بعد نجاته بإعجوبة من الموت.

وفي وقت سابق قالت أمانة منطقة الرياض في بيان إن الشاب السوداني، الذي هاجمته أنثى نمر بحديقة الحيوان في حي ”الملز“، أمس السبت، هو من ألقى بنفسه في حظيرة النمور، بسبب هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

وقال السوداني ويدعى ”أبو عبدالله“ في مقابلة مع قناة روتانا خليجية إنه ”كان يزور حديقة الحيوان يوم السبت، وفجأة سقط دون شعور منه، ليجد نفسه أمام النمر، ولم يتم تخليصه من بين أنيابه إلا بعد أن أطلق الحراس طلقات مخدرة على النمر“.

وبين السوداني أنه كان في كامل وعيه، وكان ”يشعر بمخالب النمر تنغرس فيه وبثقل جسده“،  موضحا أن ”محاولة افتراس النمر له استغرقت حوالي خمس دقائق، ونتجت عنها إصابات في الكتفين واليدين“.

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