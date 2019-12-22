فتاة أمريكية تحدثت عن التحرش الجنسي في موسم الرياض
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فتاة أمريكية: فظائع في موسم الرياض، تحرش جنسي ولمس مناطق حساسة في جسمي، الحضور “همج” (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – نشرت تشجعت وحضرت حفلات حفلات مدل بست في الرياض، فيديو تحدثت به عن تجربتها الشخصية لما حدث في تلك الحفلات من فظائع.

وقالت أن الحفل جميل نعم، وأعجبت بالمؤثرات و الديكور و المساحة الواسعة، ولكن الحور وصفتهم بالهمج، وأن الوضوع سيعود كالسابق كما قالت، حفلات للشباب فقط.

ووصفت كيف تم التحرش بها ومسكها من مناطق حساسة، ولم تكن ترتدي أي ملابس مثيرة لأنها تعرف طبيعة السعوديين المتوحشة للجنس، وقالت رأيت فتاة بعباية ومحجبة تم التحرش بها ومسكها من مناطق حساسة.

الفيديو للفتاة الامريكية إنتشر بشكل واسع وتم تبادله، ودافع الذباب كالعادة عن ما حصل وقال البعض إنها تبالغ، حتى سارعت الفتاة التي نشرت الفيديو لنشر فيديو آخر لسعودي مقعد تم التحرش به و تحويله لمسخرة لأنه مقعد.

وقال في الفيديو تم مسك قدمي والرقص معها ومنهم من اوسك وجهي وقال لي سترقص، للإستهزاء به وبإعاقته.

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وعلقت ناشطة سعودية على الفيديو بقولها: “المفروض الشعار بعد كذا:عوائل و أجانب فقط.. لحد ما تتربون و تعرفون يعني ايش تعامل آدمي!! أنتم المفروض يحطونكم في قفص و يولعون فيكم! مو قادرين تفرقون بين القرف الي تسوونه في الإستراحات أول و بين فعالية فيها بشر طبيعيين غير الوسخات الي تجيبونهن بفلوس عشان تحسون إنكم أوادم! فشلتونا”

وقالت في تغريدة ردت فيها على المدافعين و المكذبين كالعادة ما نصه: طاااايب الأمريكية كذابة و نصابه و البنت الي تروح تستاهل الي يجيها و كل هالكلام التعبان.. طيب الرجال الي في الفيديو هذا وش وضعه؟ رجججحجاااال مثلهم و ما تركوه بحاله! طلع و ترك المكان! #تحرش_ميدل_بيست

وبدأ الذباب بالتبرير حيث نشر ناشط فيديو من كأس العالم في البرازيل وقال هذا يحدث في كل العالم أي إحتفال يوجد به مثل تلك الامور، وشبه بلاد الحرمين بالبرازيل، مع ان الفيديو لفتيات وشباب يشربون الخمر ويتراقصون ولا مجال للمقارنة.

ونشر أخر يتحدث عن تحرش يحصل في مظاهرات لبنان وأن الأمر طبيعي، فعندما يبرر المجرم جريمته، وعندما يبرر المجتمع للمجرم جريمته، على السعودية العظمى السلام.

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