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فتاة سعودية عارية الصدر في موسم الفجور في الرياض، فيديو أثار ضجة واسعة

By وطن الدبور
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الدبور – فتاة سعودية تمشي في الذي أطلق عليه ناشط سعودي إنه موسم المسخرة، موسم لا يري الله ولا رسوله ولا الشعب السعودي، تمشي وهي .

الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتم تناقله بشكل واسع في عدة منصات، حيث وصل الحال و الفجور بحضور مهرجان الوناسة إلى هذه الدرجة من عدم مراعاة لحرمة الله في بلاد تبجح لعقود إنه حامي حمى الإسلام.

بل وأطلق الذباب حملات كثيرة لتسميات وهمية على تويتر مثل العظمى وبلاد التوحيد وبلاد الحرمين، وفي الجانب الآخر أطلق ولي عهد بواسطة منشاره الأمين، وسيفه المشلول تركي آل الشيخ العنان لكل أنواع الفسق و الفجور في بلاد الحرمين.

في الفيديو تمشي الفتاة السعودية وهي تغطي وجهها خوفا من كشف هويتها في موسم الرياض، وهي عارية الصدر تماما، إلا من ملابس شفافة أظهرت جميع جسمها، ويبدو إنها لا ترتدي حتى ملابس داخلية تحت الملابس الشفافة.

الفتاة لفتت إنتباه جميع الحضور، ووقفع الجميع ينظر إليها، ولكن لا أحد يملك الجرأة على إيقافها أو نصيحتها، لا من الحضور ولا من الأمن، حسب تعليمات بن سلمان للأمن بعدم التعرض للفتيات مهما فعلوا.

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إلا أن في آخر الفيديو يبدو ان حارس أمن أو أحد المنظمين وجهها للتوجه إلى مكان ما و أنقطع الفيديو الذي تم تداوله.

وعبر الكثير من النشطاء عن إستيائهم مما وصلت إليه السعودية العظمى في وقت قصير جدا من حكم الدب الداشر، من قتل و تقطيع و إعتقال للعلماء وإطلاق يد الفجور و الفسق في الشوارع العامة و البارات الحلال.

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