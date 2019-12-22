قرقاش الإمارات: قطر ترقصنا نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

الدبور – قرقاش الإمارات كتب تغريدة تحدث فيها عن الأزمة القطرية، وتعنت دولة قطر برفضها المصالحة مع عيال زايد.

و أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، الوحيد الذي يتحدث عن المصالحة القطري السعودية وإنهاء الأزمة الخليجية بين البلدين، مع ان بلاده ليس طرفا في تلك المصالحة كما أفادت الكثير من المصادر وهو الامر الذي أخر التوصل لأرية صلبة للمصالحة.

وقال أنور قرقاش في تصريحاته اليوم: ”سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء“.

وكأن قطر تعلم قرقاش طريقة الرقصة السياسية المحترفة، خطوة للأمام وخطوتين للخلف وبعدها ستمسك قطر يد الإمارات وتلفها ٣٦٠ درجة حول نفسها في نهاية الرقصة التي تحدث عنها القرقاش.

وأضاف الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هو قطر“.

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سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019

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