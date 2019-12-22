قطر ترقص بن زايد رقصة سياسية خطوة للأمام وخطوتين للخلف
عش الدبابير

قرقاش الإمارات: قطر ترقصنا نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

By وطن الدبور
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الدبور – كتب تغريدة تحدث فيها عن الأزمة القطرية، وتعنت دولة برفضها المصالحة مع عيال زايد.

و وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، الوحيد الذي يتحدث عن المصالحة القطري السعودية وإنهاء الأزمة الخليجية بين البلدين، مع ان بلاده ليس طرفا في تلك المصالحة كما أفادت الكثير من المصادر وهو الامر الذي أخر التوصل لأرية صلبة للمصالحة.

وقال أنور قرقاش في تصريحاته اليوم: ”سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء“.

وكأن قطر تعلم قرقاش طريقة الرقصة السياسية المحترفة، خطوة للأمام وخطوتين للخلف وبعدها ستمسك قطر يد الإمارات وتلفها ٣٦٠ درجة حول نفسها في نهاية الرقصة التي تحدث عنها القرقاش.

وأضاف الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هو قطر“.

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