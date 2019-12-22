مواطن سعودي لتركي آل الشيخ: ما يشيل الرأس إلا اللي ركبه، إتق الله بمسخرة الرياض، رحمه الله قال كلمة حق!! (فيديو)

إنتشر فيديو لمواطن سعودي وجهه فيه رسالة إلى رئيس هيئة الوناسة السعودية تركي آل الشيخ، قال لن نسكت، و الساكت عن الحق شيطان أخرس، وما يشيل الراس إلا اللي ركبه، وما يحصل لا يرضينا ولا يرضي الشعب السعودي كله.

وانتقد ما يحصل من تجاوزات لا ترضي الله ولا رسوله في موسم الرياض، وقال له خاف الله، ستحاسب على كل ما تقوم به.

وانتقد دعوته لفتيات السعودية و الخليج لحضور فعاليات الحفلات الغنائية، وقال تدعوهم على أي شيئ على الصلاة على الأخلاق على الدين، على ماذا تدعو الفتيات؟ على الفسق و الفجور.

وقال هذا ليس موسم الرياض بل مسخرة الرياض.

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النشطاء علقوا على الفيديو وقال أحدهم الله يرحمه سنشتاق له، وقال آخر رحمه الله قال كلمة حق في زمن حتى رجال الدين يخشون قول كلمة الحق.

في إشارة إلى أن الشاب السعودي سيدخل إلى المعتقل قريبا، وربما إلى منشار سموه المبارك ليقطع على ما قاله، ألم يعلم أن تركي آل الشيخ لا يقدح من رأسه، وكما قال في أكثر من مناسبة كل ما قام به هو بتوجيهات ولي العهد بن سلمان، فكيف سينجوا هذا المواطن المسكين من منشار سموه.

وعلق أحد الحسابات التي نشرت الفيديو ما نصه: “في زمن الصمت وإنتشار الحفلات الماجنة والرقص في بلاد الحرمين تكلم هذا الشجاع قائلا ً(يا تركي ال الشيخ اللي حصل ما يرضينا ولا يرضي الشعب والساكت عن الحق شيطان اخرس وما يشل الراس الا اللي ركبة،هذي مسخره مو موسم الرياض،مسخرة الرياض) #ميدل_بيست“