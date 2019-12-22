“نيويورك تايمز” الأمريكية تكشف عن تجسس جديد للإمارات، التجسس بدمهم

الدبور – يبدو أن التجسس يجري بدماء عيال زايد مجرى الدم، أو لنقل بدل الدماء، فلا تكاد فيحة تجسس تكشف حتى تظهر لنا فضيحة تجسس جديدة، وهذا كله لعدم شعور عيال زايد بالأمان حتى من أبناء البلد التي يحكموها، وأيضا لعقدة النقص التي يعاني منها عيال زايد.

فقد قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الإمارات استخدمت تطبيق ToTok كأداة للتجسس من قبل الحكومة لتتعقب أية محادثات أو تحركات أو صلات أو صور أو صوت لأي شخص يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه.

جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، على دراية بتقييم استخباراتي سري، وتحقيق أجرته الصحيفة على التطبيق ومطوريه.

وذكرت الصحيفة أن ToTok الذي ظهر منذ أشهر فقط، تم تنزيله ملايين المرات متجري “أبل” و”جوجل” من قبل المستخدمين في جميع انحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

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وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من أن غالبية مستخدميه في الإمارات، فقد أصبح ToTok واحدا من أكثر التطبيقات الاجتماعية التي تم تنزيلها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لتصنيف شركة أبحاث App Annie.

وأكدت الصحيفة أن التطبيق الإماراتي الذي تم تنزيله على ملايين الهواتف كان بمثابة أحدث تصعيد في سباق التسلح الرقمي.

وفي وقت سابق فوجئ مستخدمو ToTok في الإمارات وباقي دول العالم، باختفاء التطبيق من متجري “آب ستور” الخاص بهواتف أبل و”بلاي ستور” الخاص بـ”جوجل”.

وفي غضون ذلك، أصدر فريق عمل تطبيق ToTok على موقعه الرسمي بياناً أشار فيه إلى أن هناك مشاكل تقنية جارية في تحميل التطبيق من خلال متجري “جوجل” و”أبل”.

وأكدً البيان أن هذه المشاكل التقنية لا تؤثر على المشتركين الذين يملكون التطبيق على هواتفهم بالفعل، وفقا لصحيفة الرؤية.

وأشار البيان إلى أن مستخدمي هواتف “هواوي” و”سامسونج” و”أوبو” يمكنهم تحميل التطبيق من المتاجر الخاصة بمصنعي هواتفهم، أما الراغبون في تحميل التطبيق من مالكي الهواتف الأخرى فيمكنهم تنزيل التطبيق من خلال رابط التحميل المباشر على الموقع الرسمي لـToTok.

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