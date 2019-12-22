وافدة أردنية في الكويت تلقي بنفسها من الدور الثاني هربا من نكد زوجها

الدبور – أفادت مصادر أمنية في الكويت ان وافدة أردنية ألقت بنفسها من الطابق الثاني من منزلها الكائن في منطقة ”المهبولة“ بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت العاصمة هربا من نكد زوجها، بعد نشوب خلافات كثيرة بينهما.

وقال مصدر أمني إن ”الوافدة وهي في العقد الثاني من عمرها، نُقلت إلى مستشفى العدان للعلاج حيث تبين تعرضها لبضع كدمات بسبب إلقاء نفسها من هذا الارتفاع“.

وأضاف المصدر أن ”الشابة رفضت تسجيل قضية لدى السلطات الأمنية، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه كان بسبب خلاف بينها وبين زوجها“، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

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ويتجاوز عدد سكان الكويت أربعة ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين ضعفي عدد المواطنين، ويبلغ عدد الأردنيين عشرات الآلاف بينهم أطباء ومهندسون ورجال أعمال.

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