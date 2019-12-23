إعلامي من واشنطن يعلق على القضاء السعودي الشامخ، أفرج عن القتلة و أعدم 5 أبرياء مجهولين!

الدبور – بعد المسرحية الكوميدية السعودية التي بدأت من خاشقجي ليس في القنصلية، وصولا إلى حصل خلاف بينه وبين موظف القنصلية على قيمة معاملة يريد إنجازها، وحتى الإعتراف بتقطيعه وتذويب جسده بعدما فضحتهم السلطات التركية.

وحتى وصولها للفصل الأخير كما يظنون وهو محاكمة أشبه ما تكون بمحاكمة عادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجة، علق إعلامي من واشنطن العاصمة الامريكية على القضاء الشامخ في السعودية.

وقال الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي في تغريدة له على صفحته معلقا على مسرحية المحاكمة ما نصه:

“أحكام القضاء السعودي الشامخ ظالمة بحق خمسة أبرياء قضت بإعدامهم. القاصي والداني يعرف أن #محمد_بن_سلمان هو المتورط الأول في قضية اغتيال #خاشقجي وهو الذي يجب أن يعدم على خازوق لما آلت إليه المزرعة #السعودية التي تسمى مملكة.”

وختم تغريدته بقوله: “لكن قضاة الأرض يحكمون بالأرض وفي السماء الحاكم العادل”

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أحكام القضاء السعودي الشامخ ظالمة بحق خمسة أبرياء قضت بإعدامهم. القاصي والداني يعرف أن #محمد_بن_سلمان هو المتورط الأول في قضية اغتيال #خاشقجي وهو الذي يجب أن يعدم على خازوق لما آلت إليه المزرعة #السعودية التي تسمى مملكة. لكن قضاة الأرض يحكمون بالأرض وفي السماء الحاكم العادل pic.twitter.com/tjISY1dzSB — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 23, 2019

وعلق سعودي من الذباب الإلكتروني على التغريدة بقوله، إنها محاكمة عادلة، وللعائلة الحق في إصدار عفو عن كل المتورطين، وسترى غدا، في إشارة للفصل الأخير الذي تم الإتفاق عليه مع عائلة الضحية أو ربما إقتراح لكيفية إنهاء المسرحية.إقرأ أيضا: الأمن التركي : لم نشاهد جريمة ببشاعة ما تم كشفه بجريمة إغتيال جمال خاشقجي

وعلق أيضا الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة المعتقل في سجون بن سلمان على المسرحية الغبية عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، بقوله: “تبرئة سعود القحطاني وأحمد عسيري في قضية الاغتيال الغادر للشهيد #جمال_خاشقجي رحمه الله هو حماية للدائرة الصغيرة للقتلة الحقيقين والتضحية بشخصيات لانعرف حتى اسماءها. وحتى طلب القتل جاء بصيغة “القصاص” ليتيح لأولياء الدم (الذين تبتزهم نفس فرقة القتل الصغيرة) العفو!”

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أصدرت قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُطع جسده في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن (أحمد عسيري) بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع (سعود القحطاني) ولم توجه له أي تهم.

النيابة السعودية: تم التحقيق مع #سعود_القحطاني في مقتل #خاشقجي ولم توجه له تهم لعدم وجود أدلة pic.twitter.com/74XjwUuqzM — العربية (@AlArabiya) December 23, 2019

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