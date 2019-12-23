سعود القحطاني يحتفل بعدما أوفى سمو الأمير أبو منشار بوعده و أخرجه منها، إلى موسم الرياض!

الدبور – إحتفل وزير الذباب السعودي السابق سعود القحطاني أحد المشاركين في أبشع ريمة قتل عرفها التاريخ الحديث بحق صحفي سعودي، عن طريق خنقه وتقطيعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

إحتفل بخروجه سالما رافعا رأسه بعدما أوفى ولي العهد السعودي بن سلمان بوعده ان يخرجه من هذه القضية كالشعرة من العجين كما يقولون بالمثل الشعبي.

فقد تداول نشطاء سعوديون مساء الإثنين قصيدة شعرية قالوا إن المستشار السابق في الديوان الملكي المجرم سعود القحطاني، أنشدها بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق اليوم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال أحد أقارب القحطاني، معلقا على القصيدة ”قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والأخ والصديق العزيز معالي الأستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.. سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري.. وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية“.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية النص الكامل لقصيدة ”براني اللي كـلـنـا باحتكامه“ لسعود القحطاني بشكل واسع.

وشهد القحطاني لأبو منشار وقال إنه “كفو” و اوفى بوعده بأن يخرجه من هذه القضية بسهولة بع أن تنتهي الضجة، وكان قد وعده بإيجاد مخرج يليق به ويخرجه منها وهو مرفوع الرأس، وذلك بعدما كشفت السلطات التركية الكثير من الفضائح التي تدل على تورطه بشكل لا يجعل مجالا للشك.

وفي وقت سابق اليوم؛ كشفت النيابة العامة السعودية، أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص مجهولي الهوية، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان؛ إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه رفقة اللواء أحمد عسيري.

مسرحية محاكمة قتلة خاشقجي كان الرئيس أردوغان محقاً حين رفض إعطاء السعودية وثائق بمقتل الشهيد #جمال_خاشقجي قائلاً:هل نعطيكم إياها لتمحونها هي الأخرى من الوجود؟المعذرة لسنا كرماء إلى هذا الحد!لو قام الرئيس بإعطائهم إياها لقاموا بإخراج مسرحية هوليودية أفضل من الحالية لإثبات براءة القاتل بن سلمان! Posted by ‎Al Dabboor الدبور – صحيفة لاسعة غير محايدة ساخرة‎ on Monday, December 23, 2019

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