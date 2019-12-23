شاهد طلاب المدارس في سلطنة عمان يرفعون أكفهم للدعاء للسلطان قابوس، وإعلامي عماني يعلق

الدبور – تبادل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد المدارس في سلطنة عمان، كيف خصص الطلبة طابور الصباح للدعاء للسلطان قابوس في مشهد أثار إعجاب النشطاء، وتكرر في أكثر من مدرسة.

ونشر ناشط الفيديو وقال معلقا: “في مدرسة المعاني بولاية (صحم) يرتفع الدعاء في طابور الصباح .. وتتوحد الألسن والقلوب أن يشفي والدنا القائد الحبيب… يا له من مشهد مهيب!!ياربّ هذا الدعاء ومنك الإجابة !!”

في مدرسة المعاني بولاية (صحم) يرتفع الدعاء في طابور الصباح .. وتتوحد الألسن والقلوب أن يشفي والدنا القائد الحبيب…

يا له من مشهد مهيب!!💔

ياربّ هذا الدعاء ومنك الإجابة !!#قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/QWV2xHH0pl — نعمة الكندي (@alkindia007) December 23, 2019

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان بوسوم الدعاء للسلطان قابوس، ومنها قابوس قلوبنا معك، وقابوس شافاك وعافاك الله، واليوم إنتشر وسم جديد بعد محاولة إمارات الشر العبث بأمن السلطنة وبث الشائعات، كان عنوانه دولة راسخة شعب قوي.

و علق الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي، على تقرير صحيفة الجارديان البريطانية حول ما قالت عنها إنها ترتيبات واضحة تجري في سلطنة عمان، لتحديد حاكم جديد للسلطنة بعد قابوس بن سعيد الذي يعاني من تدهور أوضاعه الصحية.

- Advertisement -

وقال في تغريدته ما نصه: “عمان كلها تحب السلطان قابوس وتدعو له بالشفاء وشعبها مؤمن بأن قضاء الله يسري على الجميع فكل من عليها فان وهم موقنون بأن الدولة ثابتة والأمور مستتبة والثقة في الأسرة الحاكمة راسخة وأن أي انتقال في نظام الحكم سيتم بسلاسة كما أوصى به السلطان قابوس الذي سيخلده التاريخ كصانع لنهضة عمان”

وكلنا بثقة بذلك — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) December 23, 2019

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor