3 فتيات في الكويت في حالة سكر اعتدوا على الشرطة النسائية ومزقوا ملابسهن

الدبور – في حادثة غريبة حصلت في دولة الكويت قامت ٣ فتيات بالإعتداء على الشرطة النسائية وتمزيق ملابسهن أمام الجميع قبل السيطرة على الفتيات بالقوة.

و لم يكتفِ شاب وثلاث فتيات كانوا في حالة غير طبيعية من شرب الكحول و المخدرات، بالتطاول على عناصر الشرطة النسائية وتمزيق ملابسهن، بل اعترفت إحدى الثلاث بقولها «إحنا سكارى وكيفنا وحولونا للطب الشرعي»، وتمت السيطرة عليهم، وأحيلوا إلى الجهات المختصة.

الواقعة التي شهدتها منطقة أبوالحصانية، تتلخص في أن دوريتين تابعتين للمباحث والأمن العام، وخلال جولة تفقدية لرجالها، أبصروا مركبة تقودها فتاة برفقتها شاب وفتاتان أخريان، فطلب منها التوقف، وبطلب هوياتهم للاستعلام عنها، تبيّن أن الشاب المرافق لا يحمل إثباتاً، كما اتضح من تصرفاته ومرافقاته أنهم بحال سكر.

وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» المحلية، إن «أحد أفراد الدورية طلب من الشاب الترجل، إلا أن قائدة المركبة رفضت، وردت على رجل الأمن:

(ما يركب معكم إحنا سكارى وكيفنا وحولونا للطب الشرعي)، ما اضطر قائد الدورية إلى طلب قوة إسناد من الشرطة النسائية.

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وعند حضورهن لنقل الفتيات تجادلن معهن، ووصلت الأمور إلى شتمهن، كما اعتدين على ضابط وعريف من الشرطة النسائية، ومزقن ملابسهما، حتى تمت السيطرة عليهن وإحالتهن مع مرافقهن إلى الطب الشرعي لكشف حالة السكر وحجزهم، تمهيداً للتحقيق معهم على ذمة قضية سكر وإهانة رجال أمن، كما أرفق المعتدى عليهما تقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت بهما».

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