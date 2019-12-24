الإمارات و الإحتلال الإسرائيلي تاريخ طويل من التطبيع
عش الدبابير

الإحتلال الإسرائيلي: لأول مرة تصلنا كمية كبيرة من التهاني الدافئة من الإمارات في عيد حانوكا

By وطن الدبور
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الدبور – أصدرت وزارة الخارجية في دولة بيان تشكر فيه دولة على الكلمات الرقيقة و التهنئة الجميلة بمناسبة ، وهي أول مرة التي تصل الى الكيان تهنئة بهذا الجمال بشكل رسمي من .

وقد هنأت الإمارات، (إسرائيل)، بمناسبة حلول عيد “حانوكا” اليهودي، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين أبوظبي و(تل أبيب).

ونقل حساب “(إسرائيل) بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع “تويتر”، عن مدير عام الوزارة “يوفال روتيم”، قوله: “من ضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم”.

وأضاف “روتيم”: “نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة، ونأمل أن تشهد العلاقات بين (إسرائيل) والإمارات المزيد من النمو في عام 2020”.

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التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات الغاضبة لما تقوم به إمارات الشر في المنطقة، ولكمية الإذلال التي حصلت عليها فقط للتقرب من دولة الإحتلال.

وقبل يومين، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بتغريدة لوزير خارجية الإمارات الشيخ “عبدالله بن زايد”، على “تويتر”، أشار بها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

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كما رحب “نتنياهو”، في تصريحات له، بما أسماه “التقارب” بين (تل أبيب) و”الكثير من الدول العربية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها “نتنياهو” عن تقارب بين (إسرائيل) ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

ويحتفل اليهود بعيد “حانوكا” لمدة 8 أيام ابتداءً من 25 من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.

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