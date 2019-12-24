التلفزيون السعودي يلمع القحطاني من جديد
فيديوعش الدبابير

قناة سعودية رسمية تلمع سعود القحطاني المشارك في إغتيال خاشقجي، متجاهلة امر الملك سلمان

By وطن الدبور
0

الدبور – نشرت محطة تلفزيون سعودية إخبارية رسمية فيديو تلميع لسعود القحطاني وزير الذباب السعودي السابق، و المتهم في جريمة إغتيال وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بداية شهر أكتوبر من العام الماضي.

فقد نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو تعريفي يلمع فيه القحطاني وذلك بعد صدور حكم ببراءته كما وعده ولي عهد السعودية بإخراجه وكل من شارك في عملية الإغتيال التي أمر بها من القضية كما يخرج الشعرة من العجين.

وتجاهلت قناة الإخبارية قرار الملك سلمان الذي أقاله من منصبه عندما ثبت تورطه بجريمة الإغتيال وبعد تصريح النيابة العامة السعودية بان له دور بارز في تسهيل عملية الإغتيال، قبل أن يصدر الامر من بن سلمان أبومنشار بتبراته منها.

وهذه اول خطوة من نوعها لتجاهل امر صادر من ملك على قيد الحياة في #السعودية في سيرة معروضة لاحد المسؤولين السابقين، حيث لم تحصل من قبل، ومن يتم إقالته من قبل ملك البلاد، يتم تجاهله بشكل كامل من قبل الإعلام، فما بالك من تمت إقالته على خلفية إجرامية من الملك سلمان نفسه.

إقرأ أيضا: حزب النور: قانون حظر زواج الأطفال يشجع الزنا، لا نستطيع العيش بدون الجنس مع الأطفال!

- Advertisement -

إقرأ أيضا: إنهيار إقتصاد الإمارات: بنوك الإمارات تتلقى ضربات موجعة جديدة

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور:

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
فيديو

شاهد بالفيديو الفضيحة التي هزت القضاء السعودي الشامخ، يكذب نفسه بنفسه

عش الدبابير

الإستخبارات في مجلس النواب الأمريكي للقضاء السعودي: كذاب يا خيشة!!

عش الدبابير

سعود القحطاني يحتفل بعدما أوفى سمو الأمير أبو منشار بوعده و أخرجه منها، إلى موسم…

عش الدبابير

الشخص الوحيد الذي زعل على اغلاق تويتر لحساب سعود القحطاني هو عبدالله العذبة.. صدق أو…

عش الدبابير

ولي عهد السعودية “بن سلمان” تخلص من دليل إدانته بقتل خاشقجي، قتل سعود…

عش الدبابير

مجتهد يكشف من استلم الذباب مكان القحطاني الذي لا يزال مستشارا لبن سلمان

Leave A Reply

Your email address will not be published.