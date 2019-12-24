قناة سعودية رسمية تلمع سعود القحطاني المشارك في إغتيال خاشقجي، متجاهلة امر الملك سلمان

الدبور – نشرت محطة تلفزيون سعودية إخبارية رسمية فيديو تلميع لسعود القحطاني وزير الذباب السعودي السابق، و المتهم في جريمة إغتيال وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بداية شهر أكتوبر من العام الماضي.

فقد نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو تعريفي يلمع فيه القحطاني وذلك بعد صدور حكم ببراءته كما وعده ولي عهد السعودية بإخراجه وكل من شارك في عملية الإغتيال التي أمر بها من القضية كما يخرج الشعرة من العجين.

وتجاهلت قناة الإخبارية قرار الملك سلمان الذي أقاله من منصبه عندما ثبت تورطه بجريمة الإغتيال وبعد تصريح النيابة العامة السعودية بان له دور بارز في تسهيل عملية الإغتيال، قبل أن يصدر الامر من بن سلمان أبومنشار بتبراته منها.

وهذه اول خطوة من نوعها لتجاهل امر صادر من ملك على قيد الحياة في #السعودية في سيرة معروضة لاحد المسؤولين السابقين، حيث لم تحصل من قبل، ومن يتم إقالته من قبل ملك البلاد، يتم تجاهله بشكل كامل من قبل الإعلام، فما بالك من تمت إقالته على خلفية إجرامية من الملك سلمان نفسه.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور:

التلفزيون السعودي الحكومي يبث تقريرا عن سيرة سعود القحطاني المتهم بقتل خاشقجي متجاهلا الإشارة الى امر الملك سلمان بإقالته في ٢٠ اكتوبر ٢٠١٨ في اول خطوة من نوعها لتجاهل امر صادر من ملك على قيد الحياة في #السعودية في سيرة معروضة لاحد المسؤولين السابقين. pic.twitter.com/hRcV2Hw3EY — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) December 24, 2019

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