بعد حملة ضغط: السعودية تفرج عن مهندس فلسطيني ثان وتأمر بترحيله للأردن

الدبور – أطلقت السلطات السعودية سراح مهندس فلسطيني، الثلاثاء، ليكون ثاني فلسطيني يتم الإفراج عنه خلال أقل من أسبوع.

ووفق حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المعني بالقضايا الحقوقية في السعودية، تم نقل “بشار أنيس” مباشرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث سيبقى تحت إشراف أمن المطار تمهيدا لترحيله هو وعائلته إلى الأردن، الأربعاء.

و”أنيس” هو ثاني المُفرج عنهم من حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، وطالت أكثر من 60 فلسطينيا وأردنيا في أبريل/ نيسان الماضي.

والخميس الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن المهندس الفلسطيني “عبدالله عوض عودة”.

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السلطات السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني المقيم #بشار_أنيس.

وقد تم نقله مباشرة إلى مطار الرياض، وهو هناك في هذه الأثناء تحت إشراف أمن المطار تمهيداً لترحيله غداً هو وعائلته إلى الأردن.

وأنيس هو ثاني المُفرج عنهم من الحملة التي طالت أكثر من 60 فلسطينياً في أبريل. — معتقلي الرأي (@m3takl) December 24, 2019

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كان رئيس لجنة متابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية “خضر المشايخ” كشف، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن السلطات السعودية تتجه للإفراج عن أردنيين وفلسطينيين معتقلين في المملكة منذ أشهر.

وأوضح “المشايخ” أنه “لا يوجد موعد محدد (..) الأمر متعلق بالإجراءات الرسمية”.

وخلال مدة اعتقالهم، لم توجه السلطات السعودية للأردنيين والفلسطينيين المعتقلين، أية تهم، كما أنهم لم يُحولوا إلى محاكم.

ولم يُسمح للمعتقلين، أيضا، بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.

ومن أبرز من شملتهم الاعتقالات، القيادي بحركة حماس “محمد الخضري” (81 عاما) ونجله، إضافة إلى رجل الأعمال والقيادي الآخر بالحركة “أبوعبيدة الآغا”، بجانب طلبة وأكاديميين ورجال أعمال.