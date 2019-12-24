خطيبة خاشقجي تحذر: بن سلمان يسعى لإخفاء حقيقة إغتيال خاشقجي بتنفيذ الإعدامات

الدبور – قالت خطيبة الصحفي السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، التركية “خديجة جنكيز”، أن إعدام المدانين الخمسة، في اغتيال خاشقجي سيخفي الحقيقة بدرجة أكبر، وستنتهي التفاصيل مع موتهم.

وفي بيان لها، الثلاثاء، وصفت “خديجة”، الحكم الأولي الصادر في السعودية بإعدام خمسة متهمين في القضية بأنه “ظالم وباطل”، مضيفة: “المحاكمة لم تكشف عن السبب الذي دفع من أدينوا بقتله إلى فعل ذلك”، مشيرة إلى أن “المحاكمة أجريت وراء أبواب مغلقة”.

وأضاف البيان: “إذا تم إعدام هؤلاء الناس، قبل أن تتاح لهم فرصة الحديث، وشرح موقفهم، فربما لن نعرف أبدا الحقيقة وراء هذا القتل”.

وتابع البيان: “أدعو كل سلطة في العالم إلى إدانة هذا النوع من الحكم القضائي، وأن تمنع بشكل عاجل أي إعدام، لأن ذلك لن يكون سوى خطوة أخرى في إخفاء الحقيقة”.

وصدرت في السعودية، الإثنين، أحكاما بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين في القضية، في وقت رفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.

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لكن محققة من الأمم المتحدة، اتهمت المحكمة بـ”الاستهزاء بالعدالة” من خلال السماح لشخصيات بارزة، ربما أصدرت أوامر القتل بالإفلات من العقاب.

ورفضت المحكمة السعودية نتائج تحقيق أممي، وقضت بعدم وجود “أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة”، وقالت إن “القتل كان لحظيا”.

ولاقت الأحكام اانتقادات من تركيا التي وقعت على أرضها الجريمة، ومن منظمات حقوقية دولية، في وقت طالبت الأمم المتحدة بتحقيق نزيه ومستقل وشفاف في القضية.

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