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شاهد بالفيديو الفضيحة التي هزت القضاء السعودي الشامخ، يكذب نفسه بنفسه

By وطن الدبور
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الدبور – يظن الشامخ أن ذاكرة الشعوب ضعيفة، فهو يكذب نفسه بنفسه، وفي نفس المكان ونفس المتحدث.

فقد تم تداول فيديو للحظة إعلان القبض على قتلة خاشقجي ومنهم وزير الذباب السعودي و اللواء العسيري، وكيف قال المتحدث باسم النائب العام عن توجيه الإتهام للمتهمين وشرح بالتفصيل دور كل مجرم منهم في عملية إغتيال الصحفي السعودي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

ليخرج علينا بعدها بمسرحية هزلية بعد ضغط متواصل من أمريكا و أوروبا لإنهاء قضية إغتيال خاشقجي وطي الملف بسرعة، فلم يجد ولي عهد السعودية إلا إخراج أضعف من إخراج عملية الإغتيال نفسها.

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الفيديو المتداول يبين ما قبل الحكم وما بعد الحكم، ما قبل إنهاء فصول المسرحية وبعد المشهد الأخير الفاشل منها، الفيديو أثار ضجة كبيرة وتعليقات كثيرة عندما تم تداوله من قبل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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الدبور لسع الفيديو ورفعه على صفحته على موقع يوتيوب حتى لا يتم حذفه.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي ، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول، الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

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