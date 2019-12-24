ضابط إماراتي يؤكد ما نشره الدبور: بن زايد دفع 10 ملايين دولار للترويج لخبر وفاة السلطان قابوس لهذا السبب

الدبور – تأكيدا لما نشره الدبور في وقت سابق عن دور إماراتي كبير للترويج لخبر وفاة السلطان قابوس و اللعب بمشاعر العمانيين لخلق فتنة، إستعدادا للتدخل في من يخلف السلطان قابوس بالحكم، وهو الأمر الذي تسعى وتستعد له الإمارات منذ سنوات وليس وليد الصدفة، نشر ضابط إماراتي معروف يؤكد الخبر.

وما المحاولات الإنقلابية التي دعمها عيال زايد وخلايا التجسس التي تم القبض عليها في سلطنة عمان خلال فترات مختلفة لخير دليل لسعي الإمارات لتجهيز خليفة للسلطان يكون تابع للإمارات كما فعلت في البحرين وكما حاولت فعله في قطر أيضا.

ونشر الدبور تقرير كامل بالأمس عن وضع الماكنة الإعلامية للإمارات وتسخيرها للترويج لخبر وفاة السلطان قابوس، وهو امر نجحوا به نوعا ما في لفت الإنتباه عن الفضائح التي منيت بها دولة الشر في الفترة الأخيرة، ولم تنس الإمارات فضيحة البضائع المغشوشة و المسرطنة التي فضحها النشطاء في السلطنة وامتدت إلى السعودية.

وقال الضابط في جهاز المخابرات الإماراتي و الذي يسرب فضائح عيال زايد وتصدق تغريداته بالعادة، ويغرد تحت اسم بدون ظل منذ سنوات وقبل الأزمة القطرية حتى، قال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد “

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و أضاف موضحا هدف الترويج لمثل هذا الخبر كما لسع الدبور: “حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه.”

١٠ ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على

صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة

السلطان قابوس بن سعيد ، حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث

عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف

الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه. — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2019

وعلق ناشط عماني على التغريدة بقوله كما إطلع الدبور ما نصه: “جهازكم الأمني شغال بكثره خلال هذه الأسبوع الماضي وسيارات بأرقام ابوظبي منتشره في أغلب محافظات السلطنة. لكن السؤال المهم: كان السلطان قابوس حليم في التعامل معكم وسامحكم اكثر من مره، هل سيكون السلطان القادم حليم و يسامحكم على أفعالكم؟”

جهازكم الأمني شغال بكثره خلال هذه الأسبوع الماضي وسيارات بأرقام ابوظبي منتشره في أغلب محافظات السلطنة. لكن السؤال المهم: كان السلطان قابوس حليم في التعامل معكم وسامحكم اكثر من مره، هل سيكون السلطان القادم حليم و يسامحكم على أفعالكم؟ — المسيب السيابي (@mu_siyabi) December 25, 2019

يذكر أن اللجان الإلكترونية الإماراتية و بعض الوسائل الممولة من قبل الإمارات ودحلان قد أشاعت نبأ وفاة السلطان قابوس، وتم الإستعانة أيضا بصحفي صهيوني لينشر تغريدة زعم فيها علمه دون البشر ودون أهل عمان عن موت السلطان قابوس.

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