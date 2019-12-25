الشاهين العماني يتصدى لعيال خنور وقصة موت السلطان قابوس
عش الدبابير

الشاهين العماني يكشف سبب هجوم نصير العمري على السلطنة، ويتصدى لناشط إماراتي زعم موت السلطان من مصادر جواسيس الإمارات في السلطنة

By وطن الدبور
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الدبور – نشر الناشط العماني الشاهين تغريدات لسعها الدبور من صفحته رد فيها على الناشط نصير العمري الذي لا شغل له إلا و ، ويعمل حسب التوجهات التي تصله تباعا من دولة إمارات الشر.

فتختلف حملاته في أوقات كثيرة من مكان لمكان، ولكنه اليوم لا شغل له إلا سلطنة عمان، وسبق أن هاجم السلطنة في أوقات سابقة عندما يشتد الخلاف بين السلطنة و الإمارات، وكانت كمثال وقت قبض السلطنة على خلية التجسس الإماراتية فزاد من عيار هجومه للفت الإنتباه عن الفضيحة.

وقال الشرس في دفاعه عن بلده وسلطانه في سلسلة تغريدات ردا على العمري شارحا سبب غضبه كما قال ما نصه:

“هذا ويعدك الشعب العماني العظيم بأن تنتكس ومن أرسلك خائيبن تجرون أذيال الهزيمة والانكسار ستأتون كعادتكم بخطوات متعثرة يرافقها الفشل ويزفها الخزيّ لمن لا يعلم سبب حماس نصير العمري واستماتته في مهاجمة السلطنة ورمزها وشعبها هو تذمره من كونه من فئة Category 3 في قائمة شيكات السفارة”

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و أضاف في تغريدة ثانية أيضا: “ويحاول جهده الارتقاء للفئة Category 1 ذات الشيكات الأسمن و المكافآت الأثمن الفرق بين الفئتين أن الثالثة ذات الأجور الرخيصة نسبياً والعمالة الوافدة تتموه بغطاء الديمقراطية وحرية التعبير وتهاجم في الغالب البلد التي تدفع له لابعاد الشبهات عنها”

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و أكمل :” كما يتم في الغالب اختيارهم دون معايير مؤثرة باستثناء بعض الالقاب (دكتور. استاذ) مثل نصير العمري هذا و سيد السباعي (صاحب الأجر الأقل تكلفة على الإطلاق) وخالد عيمان وبعض المتسترين برداء المعارضة وما شابه ذلك أجور هذه الفئة وشيكاتها أيضاً ليست دائمة بل بنظام freelance #صف_وطني_واحد هو ما سيضعهم حيث يستحقون”

وكان الشاهين أيضا تصدى لناشط إماراتي زعم من مصادر موثوقة ، وهي التغريدات التي إنطلقت من أيام ومازالت مستمرة من قبل الذاب الإماراتي حتى كتابة هذا الخبر، وكلها تدعي إنها من مصادر موثوقة، مع أن مصادر الإمارات جميعها في السجون داخل السلطنة كما قال الشاهين في تغريدة ثانية.

حيث قال الناشط الإماراتي ما نصه: “هناك أخبار كثيرة عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد وهي للأسف الشديد ومن مصادر موثوقة فعلا توفي السلطان وهناك خلافات على الحكم نسال الله التوفيق لعمان واهلها ورحم الله سلطاننا قابوس خالص التعازي للأشقاء ف عمان #قابوس_بن_سعيد”

ليتصدى له الشاهين الشرس بقوله: “عيال خنور صباح الخير – انسوا شي اسمه (مصادر موثوقة) فجواسيسكم في هدوء وسكينة بسجن سمائل – النظام الأساسي للدولة واضح وعمان ليست كيان كونفدرالي يتقاتل فيه الاشقاء على الحكم – ربما كان عليكم فض خلافات الحكم لديكم فهي أشد وأعمق وأوسع ومتشعبة بشكل لا يعلم فيه احد من يحكمكم فعلياً”

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