تصريح الخارجية العمانية يعود ليثير قلق العمانيين من جديد على صحة السطان قابوس!

الدبور – قال بعض النشطاء في مواقع التواصل الغجتماعي أن تصريحات وزارة الخارجية العمانية أثارت قلقهم من جديد على صحة السلطان قابوس ووضعه، بدل أن تأتي لتوضح لهم وتطمأن قلوبهم على سلطنهم المحبوب.

وغضب البعض لتركهم لشائعات المتربصين في السلطنة، و اللجوء لمواقع التواصل الإجتماعي بدل أن تتخد السلطات الرسمية موقفا حازما وتنشر أي بيان يوضح الوضع الصحي للسلطان قابوس.

حيث إنتشر هاشتاق وسم نريد ان نطمئن فقط في محاولة لمعرفة ما يجري ولماذا خبر وفاة السلطان إنتشر بهذه القوة لدى وسائل إعلامية محسوبة على الإمارات.

وذكر حساب الوزارة العمانية على تويتر، في تغريدة إعتبرها البعض غامضة ومثيرة للقلق، كما لسع الدبور حيث جاء فيها:

- Advertisement -

”تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني“.

تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ #محمد_بن_عبدالرحمن_آل_ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

وعلق عليها الكثير من النشطاء في السلطنة، حيث قال أحدهم كما إطلع الدبور: طمنونا نحن بالأول.

طمنونا إحنا بالأول!!! — Hamed Al Mahrizi (@HamedMahrizi) December 25, 2019

وتابعت في تغريدة ثانية: ”كما تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود“.

التغريدة التي علق عليها أيضا أبناء السلطنة، حيث قال أحدهم: “إذا حروف التويتر ما تكفي عشان تكتبوا للاطمئنان على صحة جلالة السلطان ف عادي تكتبوا البيان في صورة. بس تنسوا اسم السلطان لا يا واجهة عمان نحو العالم.”

إذا حروف التويتر ما تكفي عشان تكتبوا للاطمئنان على صحة جلالة السلطان ف عادي تكتبوا البيان في صورة. بس تنسوا اسم السلطان لا يا واجهة عمان نحو العالم. نسخة إلى معالي السيد @badralbusaidi — Khaled🇴🇲🇸🇦⚖️ (@khaled96686) December 25, 2019

وأبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ ” #السلطان_قابوس“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

وطالب معظم العمانيين المشاركين في الهاشتاغ ببيان رسمي توضيحي يبدد قلقهم بشأن ما تردد من أنباء حول السلطان.

حيث قالت ناشطة ردا على البيان المبهم ما نصه كما لسع الدبور: “للاطمئنان ع ايش !!! ماشاء الله ع التفنن في لعب بمشاعر المواطنيين اصدروا بيان وتطمئنوا الشعب”

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor