شاهد إنتشار خبر انتحار بطلة مسلسل “نور” بسبب ضرب زوجها لها

الدبور – إنتشر خبر على وسائل الإعلام عن إنتحار الممثلة التركية التي إشتهرت بدور نور في مسلسل شغل العالم العربي في وقتها، وكان من اوائل المسلسلات التركية التي دخلت البيوت العربية.

النجمة التركية ​سونغول أودان مرت بحالة نفسية صعبة خلال زواجها وبعد طلاقها، الامر الذي جعل الصحفي التركي هشان أوغلو ينشر خبرا مفاده أن النجمة التركية قد أقدمت على الإنتحار لسوء حالتها النفسية، وأثار جدلا واسعا.

إلا أن بطلة مسلسل “نور” النجمة التركية خرجت عن صمتها ونفت ما نشره الصحفي التركي.

وأكدت سونغول أنها بالفعل تمرّ بأزمة نفسية وظروف صعبة، لكنها لم تنتحر ولن تفعل ذلك أبدا. مبدية استغرابها من نشر أوغلو هذا الخبر الكاذب.

- Advertisement -

وكانت سونغول أودان كشفت مؤخرا أن طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة إلى أنها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، إلا أن الواقع كان عكس ذلك.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor