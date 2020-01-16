إحلب يا حلاب: الإمارات تدفع 60 مليون دولار لحضور أمريكا و “إسرائيل” في إكسبو دبي!

الدبور – لكل شيئ ثمنا عند الرئيس الامريكي ترامب، وبن زايد و بن سلمان وحتى بن العميد يدرك هذا الامر، ولا يقتصر الأمر على الدفاع وحماية العروش فقط، بل حتى الحضور للمشاركة في أي معرض، كما هو الحال مع الإمارات ومشاركة أمريكا الضروري جدا في أخر محاولة لإنقاذ إقتصادها المتدهور.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دولة الإمارات ستدفع كلفة إنشاء جناح الولايات المتحدة في معرض إكسبو دبي 2020، الذي تشارك فيه “إسرائيل” أيضاً.

وذكرت الخارجية، في بيان لها الأربعاء، أنه “أصبح الجناح الأمريكي ممكناً بسبب سخاء الحكومة الإماراتية”، حيث سيصل تمويل الجناح في معرض إكسبو دبي لعام 2020 إلى نحو 60 مليون دولار.

وتوقع البيان 25 مليون زيارة خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر، مضيفاً أنه سيكون “فرصة ذهبية للقطاع الخاص الأمريكي لعرض إبداعه وابتكاره، وكذلك متابعة الشراكات التجارية والأسواق الجديدة مع قادة الشركات من جميع أنحاء العالم”.

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وكان الكونغرس قد وضع قيوداً على صرف أموال دافعي الضرائب للمشاركة في معارض دولية.

وسبق للخارجية الأمريكية أن أعلنت فشلها في الحصول على موافقة مجلس النواب للسماح باستخدام أموال الوزارة في تمويل بناء الجناح الأمريكي في معرض إكسبو دبي 2020.

وقالت الوزارة إن لجنة مجلس النواب المعنية بتضمين مشروع “قانون مخصصات نهاية العام” قد فشلت في الموافقة على اقتراح من الحزبين من شأنه أن يسمح للوزارة باستخدام أموالها للمشاركة في المعرض.

ومن المقرر افتتاح إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020، على أن يغلق في العاشر من أبريل 2021، وسيشهد مشاركة من “إسرائيل” في ظل خطوات تطبيع متسارعة من أبوظبي.

ويقام معرض “إكسبو” الدولي مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويسهم في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكاراً ومشاريع للعمل المشترك.

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