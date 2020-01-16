بعد جلسة سكر ومخدرات إصطحبوا الفتاة إلى شقة وبعد فترة خرجت تصرخ بملابسها الداخلية

الدبور – بعد جلسة سكر وسهرة مخدرات، أقدم شابين على إصطحاب فتاة إلى شقتهما، ولكن امرا ما حصل بعد فترة وجيزة حيث سمع صراخ من داخل الشقة، وبعد فترة خرجت الفتاة بملابسها الداخلية فقط وهي تصرخ ووقع الحادث المؤسف.

فقد فوجئ سكان مدينة الشيخ زايد في العاصمة المصرية، القاهرة، بسماع صراخ فتاة في المنطقة الأربعاء، ليعثروا عليها لاحقا غارقة في دمائها، ولا ترتدي سوى ملابس داخلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، جاء فيه أن ”فتاة سقطت من شرفة إحدى البنايات، حيث تبين لدى وصولهم أنها لا تزال على قيد الحياة، ولا ترتدي سوى ملابس داخلية، ومصابة بكسور وكدمات بالجسم وارتجاج في الدماغ، فتم نقلها إلى المستشفى للعلاج“.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعرّفت على شابين في أحد الكافيهات وتوجهت برفقتهما إلى شقة استأجراها في الطابق الرابع في أحد العقارات، بحسب صحيفة ”المصري اليوم“.

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وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت الفتاة وهي تحاول فتح باب الشقة أكثر من مرة للخروج، لكن الشابين رفضا ذلك، وأغلقا الباب أمامها، وبعد ذلك سمعوا صوت صراخها داخل الشقة، ليفاجأوا بعد عدة دقائق بإلقاء الفتاة لنفسها من نافذة الطابق الرابع.

وبعد الحادثة، أسرع الشابان بالفرار بسيارة خاصة، وكانت بصحبتهما فتاة أخرى، حاولت إبقاءهما لمساعدة الفتاة، لكنهما رفضا ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشابين والفتاة وضبطهم، وبمواجهتهم أقر الشابان بتواجدهما داخل الشقة برفقة الفتاة، وأنهما لم يكونا في وعيهما خلال مشادة كلامية معها، مما دفعهما لمنعها من الخروج، فقررت القفز من النافذة.

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