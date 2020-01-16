الشاعر العماني تركي الحبسي باع نفسه لدراهم الإمارات
عش الدبابير

شاهد عماني باع نفسه وقلمه لإمارات الشر يثير ضجة على مواقع التواصل (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – أثار فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لشاب عماني باع نفسه وقلمه لعيال زايد، ضجة كبيرة عندما كتب الشاب شعرا يمدح بدولة ، ووصفهم بالأخوة، وأن عمان لم ترى منهم إلا كل خير، في مسابقة شاعر المليون كما يبدو من الفيديو الذي تم تبادله.

وعلق النشطاء على الفيديو وعلى ما جاء فيها من نفاق وتملق غير مسبوق من الشاب العماني لدولة تكيد المكائد ومازالت للسلطنة، عبر خلاليا التجسس ومحاولة الإنقلاب على السلطان قابوس رحمه الله لأنه وقف بوجهم كل مكائدهم، هذا غير اللجان الإلكترونية المعروفة باسم الذباب الإماراتي بقيادة وزير القذارة حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي.

وعلق الناشط سعيد الشامسي على الفيديو الذي نشره على صفحته وقال كما لسع الدبور ما نصه: ” ما شاء الله صراحة رجل ابد لا يحب التملق صحيح نحن مع شعب الإمارات (أخوان) لم نرى منهم شيء يضر بلادنا ولم يعتدوا علينا ولم يوجهوا ذباب إلكتروني يسبنا ليل نهار ولم يزرعوا خلايا التجسس نحن أخوان من عهد عنترة بن شداد حقيقة ونعم الجيران”

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وعلق ناشط آخر على الفيديو الذي نشره الشامسي بقوله: “خسارة حينما ينتمي فرد لتراب هذا الوطن العزيز ولا يتردد في المتجارة به مقابل حضور أو حفنة من المال ، ما أعظمها من خسارة. أينه عن قول أمير الشعراء حينما قال وطني لو شُغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي”

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وقال آخر ما نصه: وحليله خلوه يشحت كمين درهم عسى تتعدل لسانه ف المستقبل أسميه بذره.

وقال آخر أيضا موجها رسالة للشاب العماني الشاعر: “يا تركي خلي التملق ترى حن من عمان رافعين الراس ما يوم هان وإن كان تسأل عن هيثم تراه للعز عنوان أخوه أسعد وشهاب وكلهم له أخوان والشعب له عضيد بكل الأزمان شعب ما يوم إنخذل ولا هان ولا خان!”

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