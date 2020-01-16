شاهد فتاة تخلع ملابسها وتمشي عارية تماما داخل المطار وسط صدمة الجميع “فيديو”

الدبور – فتاة صدمت الجميع عندما دخلت المطار وهي ترتدي مايو بحري من قطعتين فقط عندما خلعت ملابسها على بوابة المطار ودخلت تتمشى وتغني وكأنها ضرت كيلو حشيش إماراتي م الذي يوزع مجانا على المغردين في الإمارات و المسؤولين، خاصة المتخصصين بالأثار الإماراتية التي تعود لأكثر من ٢٠٠ ألف عام قبل الميلاد، يعني من أيام الجن فقط.

الفتاة إستمرت بخلع ملابسها حتى خلعت حمالة الصدر وألقتها، ومن ثم خلعت ما تبقى يستر عورتها، واستمرت بالمشي عارية تماما كما خلقها الله، بدون خجل ولا حياء ولا خوف من الأمن.

المخرج بيلي كوربين قام بنشر مقطع الفيديو الذ اثار انتباه الجميع على تويتر، وانتقل إلى نشرات الأخبار المحلية، حيث ظهرت الفتاة في مطار ميامي الدولي، وهي ترتدي فقط بدلة سباحة من قطعتين (حمالة صدر وملابس داخلية)، وقد كانت تمشي بثقة، وتغني لحناً لا يمكن التعرف عليه.

وفجأة، بدت المرأة وهي تترنح و”تتذبذب” ، ثم تجردت من ملابسها قطعة قطعة، حتى أصبحت بدون هدوم على رأي عادل إمام، وذلك بدون أن تتمهل في خطواتها أو تتوقف.

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وذكرت صحيفة ” ميامي هيرالد ” أنه تم التقاط مقطع فيديو للمرأة خارج المطار، في وقت لاحق، وهي تقفز فوق سيارة شرطة كانت تقف على جانب طريق مزدحم، ومن ثم قفزت إلى حضن شرطي ثاني كان يقف على الجانب الآخر للطريق المزدحم، الذي قام بإعتقالها بعدما أطال النظر قليلا على جسمها.

وأفاد متحدث باسم شرطة ميامي أن المرأة العارية، التي شوهدت على تويتر من قبل أحد المارة وهي تقفز فوق سيارة دورية ، قد تم احتجازها لإجراء تقييم لصحتها العقلية.

وأوضح المتحدث أن المرأة شوهدت عارية في قسم الامتعة بمطار ميامي وبعد ذلك في مرآب السيارات، مشيراً إلى أنها كانت تتصرف بشكل خاطئ اثناء التحقيق معها، وتم تحويلها إلى مصحة نفسية للكشف عليها، وقالت الشرطة إنها لن تقيم عليها أب إجراءات نظرا لسوء حالتها النفسية عندما قامت بما قامت به، فلا يعاقبها القانون.

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