فيديو لزوجة مدير عام قُوى الأمن الداخلي اللبناني يثير ضجة واسعة في لبنان

الدبور – أثار فيديو قيل إنه لزوجة مدير عام قوى الامن الداخلي في لبنان، و إنتشر بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ضجة واسعة في لبنان، خصوصا في ظل الحراك اللبناني ضد الفساد و أسلوب معاملة الامن للمتظاهرين.

وظهر في الفيديو كيف أن زوجة اللواء عثمان مدير عام قوى الامن الداخلي اللبناني تستغل منصب زوجها، وكيف اللواء يسخر لها قوات الامن للتجول معها وحمل الحقائب لها وفتح الأبواب، كخادم مطيع وليس رجل أمن يعمل لدى الدولة، بل يعمل لدى مدام مديره.

ونشرت الإعلامية و الناشطة اللبنانية ديما صادق الفيديو على صفحتها وعلقت عليه بقولها كما لسع الدبور ما نصه: “حضرة اللواء عثمان،مدير عام قُوى الأمن الداخلي.يبدو انه حضرتك فاهم وظيفة عناصر قوى الأمن غلط.فهني اكيد اكيد ما مهمتهن يحملو كياس Aishti للسيدة حرم حضرتك هي و عم تعمل شوبينغ(نعم اللي بالفيديو حرم سيادته) ولا مهمتهم يضربو الصحافيين والمواطنين. مهمتهم الوحيدة الحفاظ عأمن البلد. وشكرا”

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حضرة اللواء عثمان،مدير عام قُوى الأمن الداخلي.يبدو انه حضرتك فاهم وظيفة عناصر قوى الأمن غلط.فهني اكيد اكيد ما مهمتهن يحملو كياس Aishti للسيدة حرم حضرتك هي و عم تعمل شوبينغ(نعم اللي بالفيديو حرم سيادته)ولا مهمتهم يضربو الصحافيين والمواطنين.مهمتهم الوحيدة الحفاظ عأمن البلد.وشكرا ❤️ pic.twitter.com/j8oegHBkaY — Dima (@DimaSadek) January 16, 2020

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الفيديو أثار ضجة واسعة بين النشطاء، فمنهم من دافع وشتم كالعادة، ومنهم من اكد الفيديو، حيث قال ناشط مدافعا عن زوجة اللواء وشاتما الإعلامية ما نصه: “الفيديو قديم ومش لزوجة العماد عثمان ورح تعتذري بعدما تعملي بلبلة متل عادتك..المهم تعلمي من ليال الاختيار كيف بتكون مهنية خلال الوظيفة وما بتخلط حب الشهرة مع عملها.. خلتك تقعدي بالبيت وتنقي عدس..”

الفيديو قديم ومش لزوجة العماد عثمان ورح تعتذري بعدما تعملي بلبلة متل عادتك..المهم تعلمي من ليال الاختيار كيف بتكون مهنية خلال الوظيفة وما بتخلط حب الشهرة مع عملها.. خلتك تقعدي بالبيت وتنقي عدس.. — haitham mkahal (@MkahalHaitham) January 16, 2020

بينما قالت ناشطة بغضب على الفيديو ما نصه: “إيديهن مكسورة، ما بيقدرو يحملو شي!مشاهد انقرضت من العالم، بس بعدها بأوجها عنا. مرضى سلطة واستعباد! شي مخجل كتير!”

وعلق أيضا البعض بأن الفيديو قديم وليس بعد الحراك، ومنهم من نفى إنها زوجة اللواء عثمان، بينما ردت ديما على الجميع إنها متأكدة إنها زوجته، وتحدت اللواء أن يخرج وينكر الفيديو او ينفي إن من ظهرت هي زوجته.

يذكر أن لبنان ما زال يغلي منذ أشهر و المظاهرات مستمرة ضد الفساد المستشري في البلد الذي تحكمه الطائفية التي خرج الشعب بعد ان قرف وتعب من كل الطائفية مطالبا بمحاربة الفساد وحكومة جديدة بعيدة عن الطائفية وتحكم البعض بها.

اول شي غلط يلي بالفيديو

ثاني شي هاي ما مرتو … هو جار حماتي ويعرفها … صحيح مرتو شقراء… بس ما هاي مرتو… مرتو اول شي اقصر… ثاني شي ما عندها هاي الكتاف ولا طول اليدين كما للست بالفيديو

وهاي صورة من الانترنت لمرتو والاختلاف واضح …

عيب مدام ديما pic.twitter.com/DWwQaWUUEC — اغاتا كريستي 🙋‍♀️ (@rolawghina) January 16, 2020