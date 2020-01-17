زوجة مصرية خانت زوجها أمامه لتنتقم منه ومن ثم قتلته بمساعدة عشيقها

الدبور – تحول العالم إلى غابة يمارس فيها ما لا يمارس حتى في الغابة، وانتشرت أنواع الجريمة المختلفة، واصبح الناس يتفنون بجرائمهم المختلفة، فمن كان يصدق أن تقدم زوجة عربية مصرية على خيانة زوجها أمام اعينه لتنتقم منه، ومن بعدها تقوم بقتله بمساعدة عشيقها بعدما كان يصرخ من ألم المشاهد التي أجبر على ان يشاهدها وهو لا حول له ولا قوة، فكان أخر ما شاهده هو علاقة حميمة بين زوجته وعشيقها على الهواء أمام اعينه وبعدها توفي خنقا.

وهذا ما قاله المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أن المجني عليه كان يبكي وهو يُشاهد ما يفعلانه أمام عينيه بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز في مصر.

واعترف المتهم بأنهما خنقا المجني عليه، وأن زوجته أبلغت الشرطة بأن زوجها توفي بشكل طبيعي وهو نائم.

وبينما أكدت الزوجة أن الوفاة طبيعية، شكك نجل المجني عليه وعمه في واقعة الوفاة، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية. وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها “محمد.ف” 28 عاما، لوجود علاقة غير شرعية، حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما .

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ووضعت الزوجة مادة مخدرة “منوم” في الشاي وقاما بخنق زوجها، كما استولى العشيق منها على 200 ألف جنيه، وبدأ يبتزها، ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى.

وعقب انتهاء قاضي “المعارضات” من سماع اعتراف المتهم وعشيقته قرر تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد يومين من الانتهاء المتهمين من تمثيل الجريمة.