فضيحة سعودية جديدة في أمريكا، و الخناق يزاد عليها

الدبور – سمعة السعودية داخل المؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد سوءا، والخناق على السعودية يزاد يوما بعد يوم في كافة موئسسات الولايات المتحدة سواء مجلس الشيوخ أو النواب، وحتى لدى السلطات الامنية.

ففي فضيحة جديدة قد تزيد الغط على السعودية ربما لمزيد من عمليات الحلب، إتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة، السلطات السعودية، بمساعدة مواطنيها، في الإفلات من العدالة، لعدم محاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في أمريكا.

ووفق وثيقة صادرة عن المكتب، نشرها مكتب السيناتور الديمقراطي الأمريكي “رون وايدن”، بعدما رفعت عنها السرية، فإن المسؤولين السعوديين “بشكل مؤكد تقريبًا”، يساعدون مواطنيهم على الإفلات من العدالة بأمريكا، لتجنب المشكلات القانونية.

وتشرح المُذكرة، إن هذا التقييم تم بـ”موثوقية كبيرة”، وليس من المُرجح أن يتغير ما لم “تعالج الولايات المتحدة هذه القضية مباشرة” مع حكومة المملكة.

With the help and blessing of the Trump family ??!!!🤔

In the meantime, Jarvanka and 666 + Le Cadre are relieved !!😡😡😡

ADDENDUM💥 : Saudi MBS appreciates US DoD… Esper is helping MBS in Yemeni genocide pic.twitter.com/vUgidhtDiz — CUPCAKE GALLEGO KETAY BARRON DENNISON MILLER (@CUPCAKEWILLIAM6) January 17, 2020

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وحتى كتابة هذا الخبر لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق حول ما كشفته المذكرة.

بينما أعرب “وايدن”، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، عن صدمته من نتائج التقرير. وقال وايدن: “لقد صُدمت وشعرت بالذهول إزاء ما تصفه هذه المذكرة”، مَضيفا أن “الحكومة السعودية تساعد هؤلاء الهاربين على الإفلات من العدالة… لقد حان الوقت لدونالد ترامب محاسبة الحكومة السعودية”.

NEWS: I just received a shocking declassified FBI memo confirming that the Saudi government has been helping fugitives flee the U.S. justice system after being accused or convicted of violent crimes. https://t.co/R9uzr4kv1S — Ron Wyden (@RonWyden) January 17, 2020

وسبق أن ساعد “وايدن”، في الضغط من أجل تشريع رفع السرية عن المعلومات المُتعلقة بالنشاط السعودي في الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن دور رسمي في تهريب سعوديين من الولايات المتحدة، إثر تورطهم في جرائم.

وسبق أن كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، العام الماضي، أن الحكومة الاتحادية تحقق في تهريب ما لا يقل عن 17 طالبا سعوديا، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم داخل الولايات المتحدة، حيث يعتقد السياسيون أن حكومة بلادهم هرّبتهم. وهذه الجرائم من بينها القتل الخطأ، والاغتصاب، وحيازة صور إباحية مع الأطفال.

كما كشفت تقارير صحفية، أن السلطات السعودية تساعد مواطنيها في الهروب عبر طائرات خاصة وجوازات سفر مزورة، بعد إخفائهم عن الأنظار الأمريكية.

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