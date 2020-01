فضيحة سعودية جديدة في أمريكا، و الخناق يزاد عليها

الدبور – سمعة السعودية داخل المؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد سوءا، والخناق على السعودية يزاد يوما بعد يوم في كافة موئسسات الولايات المتحدة سواء مجلس الشيوخ أو النواب، وحتى لدى السلطات الامنية.

ففي فضيحة جديدة قد تزيد الغط على السعودية ربما لمزيد من عمليات الحلب، إتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة، السلطات السعودية، بمساعدة مواطنيها، في الإفلات من العدالة، لعدم محاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في أمريكا.

ووفق وثيقة صادرة عن المكتب، نشرها مكتب السيناتور الديمقراطي الأمريكي “رون وايدن”، بعدما رفعت عنها السرية، فإن المسؤولين السعوديين “بشكل مؤكد تقريبًا”، يساعدون مواطنيهم على الإفلات من العدالة بأمريكا، لتجنب المشكلات القانونية.

وتشرح المُذكرة، إن هذا التقييم تم بـ”موثوقية كبيرة”، وليس من المُرجح أن يتغير ما لم “تعالج الولايات المتحدة هذه القضية مباشرة” مع حكومة المملكة.

