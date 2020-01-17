نانسي عجرم تستعطف جمهورها برسالة جديدة بعد جريمة قتل عامل سوري في منزلها

الدبور – نانسي عجرم نشرت لاول مرة على حسابها منذ تورط زوجها فادي الهاشم بجريمة قتل عامل سوري دخل منزلها ليطالب بحقه، وحسب رواية نانسي و زوجها دخل بهدف السرقة، وعرضوا عليه مبالغ طائلة ولكنه رفض و أصر على دخول غرفة بنات نانسي رغم إن هدفه السرقة حسب رواية نانسي وزوجها.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها بصورة لها وهي تحتضن ابنتيها ميلا وإيلا، في اول ظهور لها منذ الحادثة، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، في رسالة يبدو إنها تحاول إستعطاف جمهورها و المتابعين لها بعد ظهور حقائق جديدة في جريمة القتل التي إعتبرتها القاضية جريمة قتل عمد، حيث قالت فيه: “إنتو الدني… وبروحنا نحميكن“، وتأتي رسالة عجرم إلى ابنتيها بعد رواية زوجها بأنه أطلق النار على الشاب بعد أن كان متوجهًا إلى غرفة بناته.

ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، وادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم قتل محمد موسى عمدًا، وفقًا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.

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وأحالت ”عون“ الملف على قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبًا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات.

وصرح أشرف الموسوي المحامي اللبناني الموكل من قبل أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى في لقاء صحفي“أن المادة 547 تتحدث عن جريمة القتل القصد وتصل عقوبتها بين 15 – 20 سنة، لكنها معطوفة على المادة 229 والتي من الممكن أن يستفيد منها في حال ثبت أن هنالك دفاعًا مشروعًا عن النفس“.

وأصدر محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس بيانًا قال فيه: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارًا باعتبار فعل الهاشم دفاعًا مشروعًا عن النفس“.

وتابع جرمانوس:“من الطبيعي الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا والذي بدوره سيتابع التحقيقات، وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الهاشم ويتم توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني“.

وكان تقرير الطب الشرعي في لبنان خرج لينسف كل روايات زوج الفنانة القاتلة نانسي عجرم فادي الهاشم ويثبت الرواية التي تبناها الدبور منذ اليوم الأول، وهي إنها جريمة قتل متعمدة، مع ان العامل السوري أخطأ بدخوله منزل نانسي المحصن أصلا.

وأوضح التقرير الذ تم نشره تعرض العامل السوري لطلقات نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل، من الأمام ومن الخلف، وليس زوج الفنانة فقط، وما ينتج عنه إنها جريمة قتل واضحة وليس دفاع عن النفس كما إدعى زوج نانسي عجرم.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

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