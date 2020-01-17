وائل غنيم يدافع عن عيال زايد ويشتم قطر
عش الدبابير

وائل غنيم: عبد الله بن زايد حبيبي وأقبل يده، والإمارات لم تمول الإنقلاب في مصر وشتم قطر!

By وطن الدبور
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الدبور – في أول ظهور وأول لقاء لما كان يطلق عليه مفجر الناشط ، نفى ان تكون الإمارات قد تدخلت بأي شكل في الإنقلاب الذي قاده عبد الفتاح أو إنها دعمت حركة تمرد بأي شكل من الأشكال، رغم كل التقارير التي خرجت و التسريبات الصوتية التي تم الكشف عنها في وقتها، وإعتراف أفراد حركة تمر أنفسهم.

وقال وائل غنيم في لقاء له مع قناة مكملين المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، عندما سأله المذيع هل لك علاقة مع وزير خارجية إمارات الشر، قال ده حبيبي وأقبل يده فيها إيه يعني.

وأضاف إنه لم يدعم أي تمرد ولم تدعم الإمارات الإنقلاب، ولا دليل على ما تم تداوله، وقال “هذا كلام إنتوا بتقولوه ولكن لا دليل عليه” وأنا معرفش لو أعرف أقول على طول يا بيه، كما قال عادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجة.

وهاجم غنيم الذي تغيرت أحواله كثيرا وظهر في فيديوهات يبدو فيها إنه في حالة غير طبيعية، هاجم دولة وما فعلته في مصر، وادعى أن هي من دمرت مصر اما الإمارات فهي حمامة السلام في العالم، بعكس كل التقارير و التسريبات التي فضحت دور الإمارات بتمويل حركة تمرد و الإنقلاب على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب في مصر.

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ونفى كل الدعم الذي إعترفت به الإمارات بالأساس لنظام السيسي، والذي قدمته الإمارات و السعودية وكان بمليارات الدولارات، ولكن لم يغب عن باله عندما سأله المذيع عن دعم الإمارات شتم قطر هربا من السؤال، وبادره ومن يمول قناتكم.

وعلق الصحفي المقيم في واشنطن نظام المهداوي على الفيديو بتغريدة لسعها الدبور من حسابه جاء فيها ما نصه: “حبيب #وائل_غنيم هو #عبدالله_بن_زايد قد يفهم أي مطلع على إنقلاب هذا الرجل تأثير ما قد يتعاطاه أو التلف الذي أصابه لكن ظهوره بكل تأكيد لم يكن بالمجان ما دام نسي مصائب #مصر وانشغل بلعن #قطر وتقبيل يد بن زايد. إنك أمام صنيعة أمنية بإمتياز!”

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