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أول حادث مأساوي في سلطنة عمان هذا العام

By وطن الدبور
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الدبور – في أول تشهده هذا العام، تم العثور على شاب غريق بعد عمليات بحث إستمرت خمسة أيام متواصلة في البحر، الحادث الذي تكرر كثيرا العام الماضي خصوصا في وقت الأعاصير و الامطار و الاحوال الجوية السيئة.

حيث أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بأنه تم العثور على الغريق في البحر بمنطقة يتي بولاية مسقط.

وأوضحت الهيئة بأن العثور مفارقا الحياة على الغريق جاء عن طريق الصيادين بعد عملية بحث استمرت لأكثر من خمسة أيام.

يُذكر أن يتي منطقة سكنية تقع في ولاية مسقط، التابعة لمحافظة مسقط. ويقدر عدد سكانها بـ 2580 نسمة حسب إحصاء عام 2010 التابع للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات .

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