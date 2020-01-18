إيحاءات جنسية بلوحات فنية أغلقت المعرض الفني في الكويت
الصورة أحلى

إيحاءات جنسية تغلق معرضا فنيا في الكويت وضجة في مواقع التواصل

By وطن الدبور
0

الدبور – أغلقت معرضا للفن التشكيلي أقيم في البلد المحافظ ، وأثار ضجة واسعة، بسبب ما احتوته اللوحات المعروضة من مشاهد إعتبرها البعض جريئة، بيمنا دافع عنها البعض الآخر، وانقسم الشارع الكويتي بين معارض ومدافع.

وتداول المغردون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من اللوحات المعروضة التي ”تضمنت صوراً شبه عارية وزجاجات خمر ولوحات حملت بين طياتها إيحاءات جنسية، إضافة إلى وجود دمى ترتدي العباءة السوداء والنقاب“.

وذكر النشطاء أن المعرض للفنانة التشكيلية شروق أمين، وافتتح مؤخراً قبل أن يتم إغلاقه لوجود لوحات غير لائقة للعرض، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المختصة حول المعرض حتى الآن.

ونشر اللواء المتقاعد حمد السريع مقطعاً مصوراً من المعرض المثير للجدل، ليؤكد أنه ”تم إغلاقه من قبل وزارة الداخلية“، متسائلاً في الوقت نفسه ”عن السماح منذ البداية بإقامة هذا المعرض من قبل مجلس الثقافة والفنون والآداب“.

- Advertisement -

ورغم إشادة المحامي ماجد الشمري بالفنانة شروق إلا أنه اعتبر الفن الذي تقدمه ”بالمخالف للقانون“، قائلاً ”فعلا شروق أمين فنانة مبدعة ولكن رسوماتها تخالف القانون لأنها مخلة وهي مصرة على الاستمرار في نشر هذه اللوحات حيث إنه في 2012 تم إغلاق معرضها بعد 3 ساعات من الافتتاح لنفس الأسباب. ليست أول مرة يعني“.

وتابع آخرون انتقاداتهم لهذا المعرض وتأييدهم لقرار إغلاقه مبررين نقدهم بـ“مخالفته الذوق العام والأخلاق والتقاليد واصفين هذا النوع من العروض بالفن الهابط“.

ورغم الهجوم على المعرض، فقد لاقى تأييداً من قبل آخرين، ومنهم المحامي أسامة السند الذي قال إن ”إغلاق معرض الفنانة شروق أمين هو إضافة صفحة في كتاب الممنوعات في الكويت ، باعتقادي أن الوضع الثقافي بالكويت متأزم ويحتاج لوقفه جادة ضد أصحاب النفاق الحضاري والتخلف الفكري“.

وأبدت الحقوقية أريج عبدالرحمن حمادة إعجابها بلوحات الفنانة شروق، قائلةً ”تدرين وين المشكلة !!! إن الفنانة شروق أمين توصل رسالة وانتقاد وفكر عبر الفن بلوحاتها والجماعة عندنا يشوفونها مجرد رسومات لأمور ممنوعة مو فاهمين إن هذا طرح ، بس ماشاء الله تبارك الرحمن عليها“.

وكذلك علقت الكاتبة دلع المفتي ”اغلقوا ما شئتم، كمموا ما شئتم، احجروا ما شئتم… لن تمنعونا ولن تسكتونا ولن تكونوا وصايا علينا“.

وشروق أمين كاتبة كويتية، ولدت في أواخر ستينيات القرن الماضي، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، وشهادة دكتوراه في المزج بين القصيدة واللوحة، وعُرفت بجرأتها وإثارتها للجدل في لوحاتها التي سبق أن تم حظر بعضها في سنوات سابقة وإغلاق أحد معارضها بسبب الجرأة في العرض.

قد يعجبك

You might also like
الصورة أحلى

كويتي وبكل فخر ينحر ابن عمه بالساطور في مخيم العائلة في الكويت في جريمة بشعة

الصورة أحلى

شاهد أبراج الكويت تنتقل إلى قطاع غزة المحاصر بهذه الطريقة

عش الدبابير

الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تستفز الشعب الكويتي بسبب صدام حسين وتعتذر و تبكي…

الصورة أحلى

سفير في الكويت متهم بمحاولة إغتصاب فتاة داخل مكتبه بالسفارة، ونعم السفير!

لسعات

الكويت أكثر دولة حزنت وتضامنت مع سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس وأميرها يزور السلطنة…

فيديو

فيديو مؤثر ومبكي للحظة وفاة داعية فلسطيني في الكويت أثناء إلقاء آخر موعظة له

Leave A Reply

Your email address will not be published.