ترامب عن قتل قاسم سليماني: تابعت اخر لحظات حياته، وكانت أقتل واحد واحصل على الثاني مجانا

الدبور – علق الرئيس الامريكي بتسجيل صوتي عن عملية قتل قاسم سليماني وقال إنه تابعها لحظة بلحظة، وتابع آخر ثواني لحياة قاسم سليماني على الهواء مباشرة.

حيث نشرت شبكة “CNN” الأمريكية محتوى تسجيل صوتي للرئيس “دونالد ترامب”، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين جنوبي ولاية فلوريدا، مساء الجمعة، كشف فيه تفاصيل متابعته دقيقة بدقيقة لعملية اغتيال قائد فيلق القدس “قاسم سليماني” ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” بالعراق “أبومهدي المهندس”.

وقال “ترامب”، في التسجيل، إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة “من كاميرات على بعد أميال في السماء”. وأضاف أن مسؤولين عسكريين أبلغوه بأن “سليماني” و”المهندس” كانا معا.

وتابع ساردا ما قاله له هؤلاء المسؤولون: “سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية للعيش. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …، بعدها فجأة بوووم.. سيدي لقد قتلا”. وعلق على مقتل “سليماني” قائلا: “كان من المفترض أنه (الجنرال الإيراني) لا يُقهر”.

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ووصف الضربة التي أمر بها بأنها “اثنان بسعر واحد” في إشارة إلى أنها أودت بحياة “سلمياني” و”المهندس”، بمعنى أقتل واحد واحصل على الثاني مجانا. ولفت إلى أن “سليماني كان يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟”. واستطرد: “كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا للإرهاب وكان يُفترض به التواجد في بلده”.

وإثر غارة أمريكية بطائرات من دون طيار قرب مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل “سليماني” و”المهندس” وضباط آخرون في الحرس الثوري الإيراني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد اغتيال “سليماني”، قبل أن ترد إيران بضربات صاروخية استهدفت قواعد عراقية تضم جنودا أمريكيين، لكنها لم تؤد إلى سقوط قتلى.

وتبين أن واشنطن أجلت جنودها بعيدا عن مرمى الصواريخ الإيرانية بعدما علمت بها مسبقا إثر إبلاغ طهران بغداد بالضربة.