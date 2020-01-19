بعد غياب الشاهين العماني: حساب يدعو لما أطلق عليه تحرير سلطنة عمان، وحملة عليه من قبل النشطاء

الدبور – بعد غياب الشاهين العماني الذي كان يتصدى لحملات اللجان الإلكترونية و الشخصيات التي تم بيعها لعيال زايد، خرجت بعض الأصوات من جديد لتعبث في أمن سلطنة عمان واستغلت وفاة السلطان قابوس لبث فتنة جديدة في السلطنة، بإستغلال حب الشعب لسلطانهم الذي رافقهم لخمسين عاما.

فقد نشر الناشط العماني المعروف و الذي يغرد باسم المهند العماني، وهو أيضا تعرض لحمة تبليغات وإغلاق لعدة حسابات له كما حصل مع الشاهين العماني بإعتبار مكتب تويتر في دبي، نشر اسم جديد ظهر على الساحة يدعو لما أطلق عليه تحرير عمان.

ونشر المهند العماني تغريدة لسعها الدبور قال فيها ما نصه: “السلام عليكم ورحمة اللّہُ وبركاته يااشاوس عُمان يااشاوس قابوس كرم اللّہُ ثراه يااشاوس السلطان هيثم حفظه اللّہُ تعالى نطالبكم بحملة بلاغات على هذا المرتزق الذي باع اهـــله وعرضه وكرامته من اجل النباح على عُمان وسلاطينها https://twitter.com/SayyedAlSibai هبوا عليه هبة رجل واحد واغلقوا حسابه”

السلام عليكم ورحمة اللّہُ وبركاته يااشاوس عُمان يااشاوس قابوس كرم اللّہُ ثراه يااشاوس السلطان هيثم حفظه اللّہُ تعالى

نطالبكم بحملة بلاغات على هذا المرتزق الذي باع اهـــله وعرضه وكرامته من اجل النباح على عُمان وسلاطينهاhttps://t.co/z1MF2ZM9tf

هبوا عليه هبة رجل واحد واغلقوا حسابه — المهند العماني (@Omani_0101) January 19, 2020

- Advertisement -

و الحساب الذي يحذر منه المهند العماني كان قد نشر عدة تغريدات تطالب بتحرير عمان، وقال في أحد تغريداته المشبوه و القادمة من خارج السلطنة ويعتقد أن مصدرها الإمارات، قال ما نصه: ” أعزاءنا في #عُمان الأبية نحتاج أرقام التواصل مع أبناء و أحفاد الامام غالب بن علي الهنائي رحمة الله عليه وأبناء وأحفاد الشيخ طالب بن علي الهنائي رحمة الله عليه يرجى تزويدنا بأي منها على الخاص أو أن يتواصلوا معنا إن شاهدوا التغريدة …”

التغريدة التي قوبلت برفض كبير من قبل النشطاء في السلطنة وردوا عليه بأن يبتعد عن السلطنة لأنه شعبها على قلب رجل واحد، وأن كل محاولاته السابقة كانت فاشلة في بث الفتنة التي يعيها الشعب العماني.

ورد عليه ناشط عماني بقوله: “أبناء وأحفاد غالب وطالب وظفار ومسندم وكل أبناء عمان ومن ولد وترعرع على تراب هذا الوطن لا يمكن أن يتأثر أو يتراجع حبه وولائه قيد أنملة لأرض السلاطين ومنارة السلام الشعب العماني الأصيل روحه ودمه لعمان وسلطانها لا شقاق أو نفاق، ولا يرجو أو يتمنى الفتنة لعمان الا مريض ومغرض”

أبناء وأحفاد غالب وطالب وظفار ومسندم وكل أبناء عمان ومن ولد وترعرع على تراب هذا الوطن لا يمكن أن يتأثر أو يتراجع حبه وولائه قيد أنملة لأرض السلاطين ومنارة السلام الشعب العماني الأصيل روحه ودمه لعمان وسلطانها لا شقاق أو نفاق، ولا يرجو أو يتمنى الفتنة لعمان الا مريض ومغرض — hassan jaboub Alhakli (@hassanjaboub) January 19, 2020

أحلى مافي تغريداتك الذباب أبو 200 متابع واللي منتحل الجنسيات ومسويلك إعادة تغريد 😂😂على شان تعرف انك قمة المصخره — ‏ ‏هــ الغافـري🇴🇲 ـلال (@H_Algafri) January 20, 2020

هههه.. شكله بادي يقرأ عن إمامة الجبل الأخضر. يعني توه بادي يقرأ عن عمان.. زين تثقف نفسك شوي وتقرأ عن تاريخ عمان المجيد.. للعلم أحفاد الإمام غالب وطالب غيورين ووطنيين حتى النخاع ولديهم مناصب عليا في الدولة — Omani (@Omani9As) January 19, 2020