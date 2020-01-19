تاريخ الإمارات يعود إلى ٦ ألى ٨ ملايين سنة
عش الدبابير

شاهد بالفيديو: بن زايد تاريخ الإمارات من ٦ إلى ٨ مليون سنة، الأرقام كل يوم بإزدياد ماشاء الله!

By وطن الدبور
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الدبور – أصبحت في مزاد علني على من يثبت إنها قديمة أكثر من الثاني، فكل يوم يخرج عليك رقما جديدا لعمر دولة ، وكيف أن البشر سكنوها قبل أي مكان في العالم، فبعد رقم ألف عام قبل الميلاد إلى ٢٥ ألف عام قبل الميلاد خرج عالم آثار جديد يشرح لبن زايد أن أكثر من ذلك بكثير.

ويعود عمر الإمارات كما قال أحدهم في فيديو لسعه الدبور أن لديهم آثار في الإمارات تعود ل ٦ إلى ٨ مليون سنة، ووجدوا إثباتات لآثار تم كشفها وهي مدفونه تحت ١٥ سم تحت الأرض تثبت أن أول من سكن الإنسان الأول كان في الإمارات.

وحتى هذه الأرقام لم تعجب ولي عهد أبو ظبي كما يبدو من وجهه، وهو مازال بإنتظار من يخرج من الإمارات ويثبت أن سيدنا آدم عندما خرج من الجنة نزل بصحبة الشيطان في دولة الإمارات، وتحديدا فوق منزل ضاحي خلفان في برج خليفة.

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ورحل بعدها آدم إلى السعودية وأقام الشيطان في الإمارات، ونتجت عنه ذريته ومنهم بن زايد الذي إستلم حكم دولة الشياطين الإمارات.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من جولة بن زايد بحثا عن الآثار و الإكتشافات و المزاد العلني لأرقام الأعوام بين ما يطلق عليهم في الإمارات علماء آثار تخصص المدفونة تحت ١٥ سم تحت التراب، فلا تحتاج للحفر ولا التنقيب، وكله من أجل عقدة النقص التي يعاني منها عيال زايد.

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