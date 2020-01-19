فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بعد جريمة قتل العامل السوري خرج يهدد من جديد!

الدبور – بعد جريمة قتل العامل السوري في منزله خرج فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يهدد من جدد من يقترب منه ومن عائلته، في أول تصريح علني له بعد خروجه من السجن لحين إستكمال التحقيقات.

وقال فادي الهاشم في اقتباس عن الكاتبة البريطانية جين رولينج عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ ”أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز“.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها قد رفعوا قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل الشاب السوري في منزلها.

وأوضح المحامي غابي جرمانوس أنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

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وجاء في الشكوى ”أن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما“.

وأوضح نص الشكوى أن ”المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك“.

وشددت الشكوى على أن ”المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهمًا إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية“.

ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، وادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم قتل محمد موسى عمدًا، وفقًا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.

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