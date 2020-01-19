السلطان هيثم بن طارق الوحيد الذي حضر وقت قضية خلية التجسس الإماراتية
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فيديو نادر للسلطان هيثم بن طارق وقت القبض على خلية التجسس الإماراتية في عُمان

By وطن الدبور
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الدبور – أعاد النشطاء تداول فيديو نادر للسلطان هيثم بن طارق سلطان الذي خلف السلطان قابوس رحمه الله، الذي توفاه الله الأسبوع الماضي، و الفيديو وقت القبض على الإماراتية عام ٢٠١١ في سلطنة عمان.

وفي الفيديو يظهر بجانب عندما إستقبل الأمير الكويتي الشيخ صباح الاحمد برفقة وفد كبير من للتوسط لدى السلطان قابوس بتجاوز الأمر وعدم التصعيد مع ، وكما إعتاد امير الكويت فقد كان واسط خير وقبل السلطان وساطته ولم يرده ولا الوفد الإماراتي وعلى رأسهم بن زايد، إلا و الملف أغلق.

وكان السلطان هيثم بن طارق هو الشخص الرسمي الوحيد الذي حضر اللقاء مع وفد الإمارات الذي حضر وهو خانع يتوسل السماج من السلطان على الفضيحة التي هزت المنطقة وقتها، ولم يتوقع بن زايد ان يتم القبض على خليته بهذه السهولة.

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وما ذهاب الأمير برفقة بن زايد وبن راشد وعدد كبير من المسؤولين في الإمارات إلا إعتراف رسمي بمسؤولية ولي عهد أبوظبي عن فضيحة التجسس التي تعهد بعدم تكرارها، ومع ذلك تكررت في عام ٢٠١٨ مرة ثانية وتم القبض على خلية تجسس ثانية، وسارع أيضا لتوضيح الأمر للسلطان قابوس الذي كانت سياسته عدم معاداة احد حتى من أساء للسلطنة إن رجع واعتذر وتاب.

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ولكن هل يتوب الشيطان؟ شاهد الفيديو الذي تم تداوله ولسعه الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي:

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2 Comments
  1. ولد قابوس says

    شكله هزاب معهم ود القبحى

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  2. ابن عمان says

    لا تنكشوا المشاكل يا موقع الدبور، خلوها الامور سلسه، نحن جيران وبيننا انساب مع الشعب الاماراتي،،،،

    والسلطان هيثم ما يحب الفرقه والاختلاف،،، تربية السلطان قابوس الله يغفرله

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