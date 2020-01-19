فيديو نادر للسلطان هيثم بن طارق وقت القبض على خلية التجسس الإماراتية في عُمان

الدبور – أعاد النشطاء تداول فيديو نادر للسلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الذي خلف السلطان قابوس رحمه الله، الذي توفاه الله الأسبوع الماضي، و الفيديو وقت القبض على خلية التجسس الإماراتية عام ٢٠١١ في سلطنة عمان.

وفي الفيديو يظهر السلطان هيثم بن طارق بجانب السلطان قابوس بن سعيد عندما إستقبل الأمير الكويتي الشيخ صباح الاحمد برفقة وفد كبير من الإمارات للتوسط لدى السلطان قابوس بتجاوز الأمر وعدم التصعيد مع الإمارات، وكما إعتاد امير الكويت فقد كان واسط خير وقبل السلطان وساطته ولم يرده ولا الوفد الإماراتي وعلى رأسهم شيطان العرب بن زايد، إلا و الملف أغلق.

وكان السلطان هيثم بن طارق هو الشخص الرسمي الوحيد الذي حضر اللقاء مع وفد الإمارات الذي حضر وهو خانع يتوسل السماج من السلطان على الفضيحة التي هزت المنطقة وقتها، ولم يتوقع بن زايد ان يتم القبض على خليته بهذه السهولة.

وما ذهاب الأمير برفقة بن زايد وبن راشد وعدد كبير من المسؤولين في الإمارات إلا إعتراف رسمي بمسؤولية ولي عهد أبوظبي عن فضيحة التجسس التي تعهد بعدم تكرارها، ومع ذلك تكررت في عام ٢٠١٨ مرة ثانية وتم القبض على خلية تجسس ثانية، وسارع أيضا لتوضيح الأمر للسلطان قابوس الذي كانت سياسته عدم معاداة احد حتى من أساء للسلطنة إن رجع واعتذر وتاب.

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ولكن هل يتوب الشيطان؟ شاهد الفيديو الذي تم تداوله ولسعه الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي:

▫️عندما ذهب الشيخ صباح إلى عُمان في 2011 للتوسط بين عمان والامارات بعد كشف شبكة التجسس الإماراتية في السلطنة ، كان الشخص العماني الوحيد الحاضر للإجتماع بالإضافة الى السلطان قابوس رحمه الله ، هو السلطان هيثم بن طارق ..

– يذكر أنها اكتشفت شبكة ثانية ايضاً في عام 2018 … pic.twitter.com/oZZzVbVuZf — الرادع القطري (@RQ_QATAR) January 15, 2020

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