كويتي قتل طفلة عشيقته لأنها أزعجتهم أثناء العلاقة الحميمة، والأم شاركته بعملية القتل!

الدبور – في جريمة بشعة هزت المجتمع الكويتي كله، وأسدل الستار عنها، قام كويتي بقتل طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات، وهي ابنه صديقته الملطلقة بحجة إنها أزعجتهم أثناء العلاقة الحميمية المحرمة بينهما، والمصيبة أن الأم شارك بقتل طفلتها بل وغطت عليها وعلى إجرام عشيقها الكويتي.

و أسدل الستار عن الجريمة البشعة التي هزت الكويت، عندما أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل حكم الاستئناف القاضي بإعدام الكويتي شنقا بعدما أدانته بقتل طفلة تبلغ 5 أعوام ضربا وتعذيبا في منطقة القصور، كما أيدت حبس الأم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.



وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت عقوبة الإعدام بحق الأم بعدما طلب دفاعها بتعديل قيد ووصف الاتهام من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، مؤكدا انتفاء أركان الجريمة والاتفاق على فعل القتل وعدم توافر الظرف المشدد وهو سبق الإصرار بحقها وانتفاء مسؤوليتها عن القتل.

وكانت الجريمة المروعة وقعت في محافظة مبارك الكبير وراحت ضحيتها طفلة كويتية مواليد 2012 على يد والدتها المطلقة وصديقها الكويتي، اللذين غابت عنهما الرحمة وملأت قلوبهما القسوة.



بداية القضية في اغسطس 2017 حينما تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا يفيد عن سقوط طفلة من علو في منطقة القصور، وعلى إثرها توجهت سيارة إسعاف ورجال الأمن والمباحث، حينها شاهدوا جثة طفلة هامدة وعليها آثار اعتداء فقاموا على الفور باستدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي بحضور وكيل النيابة، وقاموا بإخضاع والدتها التي تبين أنها مطلقة للتحقيق، حينها كانت المفاجأة الكبرى عندما اعترفت الأم وهي من مواليد 1991 بأنها كانت وابنتها برفقة صديقها من مواليد 1993 وكانوا يقومون بضربها لتسببها بإزعاجهما، فقام صديقها بضرب طفلتها ولكن حدث ما لم يتوقعاه، لقيت الطفلة مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأضاف المصدر أن المتهم قام بتوصيل الأم وطفلتها إلى مركبتها ثم انتقلت بها الأم للمنزل ومن ثم قامت بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية بسقوطها من علو، لكن الكدمات كشفتها أمام رجال المباحث.



وأشار المصدر إلى أن قوة من رجال المباحث تمكنت من إلقاء القبض على صديق الأم والذي خضع هو أيضا للتحقيق واعترف بضرب الطفلة عدة مرات، وفي هذا اليوم توفيت، وعليه قاموا بإحالتهما إلى النيابة العامة.

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