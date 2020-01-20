وسيم يوسف
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شاهد بالفيديو: المتجنس الإماراتي وسيم يوسف، يغني ويرقص الراب

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للداعية المتجنس الإماراتي، الأردني الأصل و الذي تنازل عن جنسيته الأردنية بعدما عرض عليه بن زايد الجنسية الإماراتية تنفيذا لرغبة والدته التي عجبها بعد أن فسر لها حلما كانت قد حلمته.

الفيديو تحول جديد لشيخ الشيطان بن زايد، فقد تحول لغناء الراب و الرقص، وهو لم يبعد كثيرا عن أسلوبه في الدعوة للإسلام، الذي يحمل الرقص على الكلمات أيضا و الشتائم لكل من يخالف سياسة الشيطان بن زايد.

وحتى لا يتهم الدبور بالكذب وإثارة الفتنة ومشاعر الشياطين حول العالم، الفيديو مركب نعم، ولكن بشكل ساخر ونجح النشطاء بتركيبة بطريقة تناسب بشكل كامل.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر وانتشر بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي وتم تداوله بين الناس.

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