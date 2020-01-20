عش الدبابير

لأول مرة في السعودية تجنيد الفتيات في الجيش السعودي

By وطن الدبور
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الدبور – من يهاجم ووزير الوناسة ان التوجه الجديد للسعودية هو فقط الترفيه للفتيات وتوجيههم نحو الرقص و الإختلاط و الفسق، ها هي بدأت بتجنيد الفتيات السعوديات في الجيش السعودي لتحارب جنبا إلى جنب مع الشاب السعودي في مجالات مختلفة من ضمن القوات المسلحة.

فقد افتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن “فياض بن حامد الرويلي”، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي.

ونشرت الوزارة، الأحد، في تغريدة له عبر “تويتر” صور الافتتاح وعلقت عليها “افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة.”

وظهرت في الصور سيدتان ترتديان النقاب، وكذلك الملابس العسكرية، تشرحان لرئيس الأركان داخل منشأة عسكرية في البلاد. كما استمع “الرويلي” إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار “عماد بن عبدالله العيدان”.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مدير الأمن العام السعودي الفريق أول ركن “خالد بن قرار الحربي”، تخريج 178 سعودية تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

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وتهدف السعودية للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية، بينها أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ يسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

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