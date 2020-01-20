19 قضية سب وقذف رفعها المتجنس وسيم يوسف ضد إماراتيين، و شن حملة شتائم ضد قطر لكسب التعاطف

الدبور – 19 قضية سب وقذف رفعها الأردني المتجنس وسيم يوسف في محاكم أبوظبي، ومعظم من رفع عليهم قضايا القذف و السب هم من حملة الجنسية الإماراتية، وهذا ما فسره النشطاء عن الحملة القوية التي قام بها وسيم يوسف ضد قطر لكسب التعاطف من قبل ولي عهد أبوظبي للوقوف معه وأيضا كسب تعاطف الشعب الإماراتي معه.

ونظرت محكمة أبوظبي الجزائية 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفعها الداعية الإماراتي الذي حصل على الجنسية الإماراتية بعدما فسر حلما لوالدة ولي عهد أبوظبي بن زايد، وراق لها التفسير فأمرت ولدها بمنحه الجنسية و الإحتفاظ به في الإمارات لعله ينفعنا أو نتخذه شيطانا.

وشهدت الجلسة تطوع 21 محاميا للدفاع عن متهمين معظمهم إماراتيون رفع الداعية بدوره ضدهم قضايا سب وقذف. وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة الخميس المقبل، وحجز 3 قضايا للحكم الأحد المقبل.

وكان وسيم يوسف قد هدد بمقاضاة كل من يسئ إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وقال في وقت سابق: ”أقسم بالله يمينا مخلصا صادقا ولن أتراجع عنه، كل من يسيء أو يتهم أو يشتم سيتم أخذ الإجراء القانوني ضده“. وأضاف في تغريدة أخرى: ”أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الآن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا“.

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يذكر أن وسيم يوسف قد تفرغ في الأيام الماضية لحملة شيطنة قطر من جديد، بعد غياب طويل عن التغريد في موضوع قطر، خصوصا بعد المعركة التي خاضها ضد ضاحي خلفان، وهاجمه خلفان بقوة ووصفه دخيل على الإمارات ويضر بها عندما يتكلم باسمها، فتوقف لفترة ومن ثم عاد ووضع صورة بن زايد على حسابه في تويتر وشن حملة سب وقذف ضد قطر، ورفع قضايا سب وقذف في محاكم أبوظبي.