خالد نبوي ممثل مسلسل ممالك النار الإماراتي
عش الدبابير

بطل مسلسل ممالك النار الإماراتي الممثل خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية وفي وضع حرج

By وطن الدبور
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الدبور – الممثل بطل المسلسل الإماراتي ، الذي تم إنتاجه لينافس المسلسلات التركية التاريخة مثل قيامة أرطغرل و السلطان عبد الحميد الثاني وقيامة عثمان المؤسس، تعرض لأزمة قلبية ونقل على أثرها للمستشفى.

وقالت أوساط إعلامية أن لا تفاصيل عن حالته الصحية سوى تعرضه لأزمة قلبية ونقل على أثرها للعناية المركزة في المستشفى، وأن وضعه حرج، ولا تجيب زوجته على المكالمات الهاتفية.

وكتبت الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشي، عبر صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب“.

ونشر البعض من النشطاء أن حالته الصحية حرجة ولكنها مستقرة حتى اللحظة، وبإنتظار الخبر اليقين من زوجته وعائلته أو نقيب الممثلين.

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وخالد نبوي شارك في مسلسل ممالك النار وهو إنتاج إماراتي كلف أكثر من ٨٠ مليون دولار وهو مسلسل قصير خرج فقط لمناقرة تركيا التي يكن لها العداء لأنها تقف بوجه كل مؤامرات وخطط ولي عهد أبوظبي بن زايد، ووجهت مؤخرا إتهام رسمي ووضعت رجل محمد دحلان على قائمة المطلوبين بعد إستخدامه الأموال الإماراتية لتمويل عملية إنقلاب فاشلة على الرئيس المنتخب .

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1 Comment
  1. سالم says

    اكيد بسبب غضب أردوغان 😂

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