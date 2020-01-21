ترامب يسعى لإضافة 7 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر

الدبور – كشفت تقارير إخبارية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تعتزم إضافة 7 دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر، وهي: روسيا البيضاء، وإريتريا، وقرغيزستان، وميانمار، ونيجيريا، والسودان (دولة عربية)، وتنزانيا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات.

وقال “ترامب” إنه يتطلع إلى إضافة مزيد من الدول إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع بموجبها مواطنو دول عدة من دخول الولايات المتحدة.

وتحدث “ترامب” عن نيته توسيع الحظر في مقابلة مع “وول ستريت جورنال” على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، لكنه امتنع عن الكشف عن الدول المعنية.

وأورد موقع “بوليتيكو” الإلكتروني أن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها. وقال موقع “بوليتيكو” إنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الإثنين. وكان “ترامب” قد أصدر مرسوما في 27 يناير/كانون الثاني 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض، يحظر فيه دخول رعايا 7 دول محددة إلى الولايات المتحدة.

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وكانت الدول هي: اليمن، وسوريا، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية، وتشاد، قبل أن يزيل “ترامب” حظر الأخيرة.

وأثار قرار حظر سفر مواطني الدول السبع، وغالبيتها دول إسلامية، إلى الولايات المتحدة موجة انتقادات واسعة، وسارع مناهضو المرسوم إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء “معادياً للمسلمين”.

وفي ختام معركة قضائية طويلة، قضت المحكمة الأمريكية العليا في يناير/كانون الثاني 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم والتي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن، وسوريا، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية، معتبرة أن الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانونا في مجال تنظيم الهجرة.

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