تعذيب والدة معارض سعودي مقيم في الخارج حتى يسلم نفسه لمنشار سموه في أقرب قنصلية

الدبور – السعودية العظمى من لا تستطيع تقيعه بمنشار سموه تعذب أمه، حتى يسلم نفسه طواعيا لمنشار سمو الامير أبومنشار في أقرب قنصلية سعودية له أينما كان في خارج المملكة.

هذا ما حصل مع معارض سعودي تم إعتقال والدته، وقال حساب معتقلي الرأي الحقوقي السعودي إنها تتعرض للتعذيب، و أطلق حملة إلكترونية للتضامن مع والدة المعارض السعودي “عبدالله الغامدي”، المعتقلة بالمملكة، قائلا إنها تتعرض لـ”تعذيب” بدني ونفسي لـ”ابتزاز” نجلها.

ودعا الحساب من وصفهم بـ”الأحرار” للتغريد على وسم “#أمُّنا_عائدة_الغامدي“، لكشف انتهاكات السلطات بحق السيدة الستينية، المعتقلة منذ مارس/ آذار 2018، مع ابنها الآخر “عادل”.

🔴 هام

دعوة لجميع الأحرار للتغريد على مدار اليوم الأحد 19.1.2020 بوسم #أمُّنا_عائدة_الغامدي وذلك من أجل كشف انتهاكات السلطات بحق السيدة عائدة الغامدي والدة الناشط عبدالله الغامدي @Alghamdi_AA، المعتقلة منذ مارس 2018 مع ابنها عادل، من أجل ابتزاز عبدالله. pic.twitter.com/g0xkvNMwol — معتقلي الرأي (@m3takl) January 19, 2020

وقال الحساب المعني بالمعتقلين السعوديين، على “تويتر”: “ما تعرضت له #أمُّنا_عائدة_الغامدي في السجن من تعذيب جسدي ونفسي رغم مرضها وسنّها لابتزاز ابنها عبدالله، يختصر معاناة الكثير من السيدات المعتقلات تعسفياً في سجون المملكة”. وحمل الحساب السلطات السعودية “المسؤولية التامة عن حياتها وصحتها” كما طالب “بالإفراج الفوري عنها”.

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ما تعرضت له #أمُّنا_عائدة_الغامدي في السجن من تعذيب جسدي ونفسي رغم مرضها وسنّها لابتزاز ابنها عبدالله يختصر معاناة الكثير من السيدات المعتقلات تعسفياً في سجون المملكة.

وبدورنا نحمل السلطات المسؤولية التامة عن حياتها وصحتها، ونطالب بالإفراج الفوري عنها. pic.twitter.com/APnIi84pni — معتقلي الرأي (@m3takl) January 19, 2020

وعبر وسم “#أمُّنا_عائدة_الغامدي”، قال ناشطون إن اعتقال والدة “الغامدي” يأتي في إطار محاولة الضغط عليه للتراجع عن نشاطه السياسي المعارض لنظام الحكم في المملكة، فيما طالب آخرون بضرورة التحرك لإطلاق سراحها.

وقال ناشط معلقا أيضا كما لسع الدبور: “كلمة لمناصرة المعتقلة المسنة #أمُّنا_عائدة_الغامدي

والدة أخي أ/ عبدالله الغامدي @Alghamdi_AA

ونسائنا المعتقلات في سجون المباحث

وعددهن يفوق المائتين امرأة

وأسرانا وهم عشرات الألوف من المظلومين

الذين يستمر ظلمهم ﻷن شعبنا وقبائلنا لم يتحركوا كما ينبغي”

وقال آخر ما نصه: عار على كل؛ عالم دين، عسكري او ضابط، أكاديمي، رجل إعلام، مسلم حر

، يعلم ان امرأة مسنة سجنت بسبب الضغط على ابنها لتسليم نفسة ولم ينكر بما يستطيع. و الله إن شأم هذا العمل سيعم الجميع.”

كلمة لمناصرة المعتقلة المسنة #أمُّنا_عائدة_الغامدي

والدة أخي أ/ عبدالله الغامدي @Alghamdi_AA

ونسائنا المعتقلات في سجون المباحث

وعددهن يفوق المائتين امرأة

وأسرانا وهم عشرات الألوف من المظلومين

الذين يستمر ظلمهم ﻷن شعبنا وقبائلنا لم يتحركوا كما ينبغي pic.twitter.com/5TqzWvyGXC — ماجد الأسمري #حراك_الحرمين (@MajedAlasmariAP) January 20, 2020

الناشطون، أعادوا أيضا نشر مقطع فيديو للناشط “أنس الغامدي”، الذي وجه فيه رسالة لقبيلة “الغامدي”، وكل القبائل، ينتقد صمتها على اعتقال السيدة “عائدة” بسبب أن نجلها حول لها مبلغًا بسيطًا.

قبيلة #غامد عرفنا رجالهم جبال أهل نخوة وحمية وطيب معشر للصديق وعمى عين الحريب، ومسئولية العمل لإخراج #أمُّنا_عائدة_الغامدي تقع على عاتق كافة القبائل والعوائل الشريفة في بلاد الحرمين وهم بلا شك كثر ولم يعدموا الغيرة والنخوة، فأي شرف يدعيه من يعتقل النساء لأجل أن رجالهم عارضوا؟ https://t.co/29eJ5Jp6bq — حسين القحطاني (@Husain_Alq) January 19, 2020

وفي مارس/آذار 2018، قال الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا “عبدالله الغامدي”، إن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة واثنين من إخوته، موضحا أن ذلك جاء بعد إرساله نقودًا لوالدته التي كانت في جدة، حيث اعتقلتها الشرطة هناك هي وشقيقه الأصغر “عادل”.

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