عش الدبابير

حمد المزروعي يشكك بنزاهة القضاء في الإمارات، ويطالب بمحاكمته أمام القضاء الإسرائيلي لأنه أكثر عدلا ونزاهة!

By وطن الدبور
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الدبور – شكك وزير القذارة في حكومة الإمارات، و المقرب من ولي عهد أبوظبي ، بنزاهة وعدالة القضاء في الإمارات، واعتبر أن القضاء في دولة الإحتلال الإسرائيلي أكثر عدلا ونزاهة منه في الإمارات.

وطالب رجل بن زايد الأول و الناطق باسمه إعلاميا، حمد المزروعي بتحويل محاكمته إلى “إسرائيل” بدلا من الإمارات، ووعد أن يحضر ويقف بين يدي العدالة، لأنها على حسب ما قال أكثر عدالة ونزاهة وشفافية من القضاء الإماراتي الظالم.

وما حصل لمعتقلي الرأي من أبناء الإمارات لخير مثال على عدالة القضاء المسيس في الإمارات، وما حصل للحقوقي الإماراتي أحمد منصور خير دليل على نزاهة القضاء الإماراتي، هذا غير قضية تعذيب الأفغاني من قبل الشيخ الإماراتي التي حكم فيها لصالح الجلاد ضد الضحية الذي تعرض للإغتصاب لأنه صعب مهمة سموه.

جاء طلب المزروعي الذي تبرأت منه عائلته لقذارته، بتغريدة نشرها على حسابه ردا على تغريدة للإعلامي بقناة الجزيرة ، قال فيها ريان إنه رفع قضية على المزروعي في المحاكم الإماراتية، ولكن القضاء الإماراتي يماطل بها بأمر من ولي عهد أبوظبي، الذي بالطبع لن يسمح بمحاكمة وزير قذارته.

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وقال جمال ريان بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “القضية رفعتها بالوثائق على حمد المزروعي ، لكن السلطات القضائية في الإمارات تتهرب وتتستر عليه ، ولا اعلم ان كان الشيخ محمد بن زايد راضي عن حجم العار الذي يلحقه حمد المزروعي بسمعة الإمارات وبالشيخ نفسه؟”

ليرد علية المزورعي مهاجما القضاء الإماراتي، وقال ما نصه كما لسع الدبور: “ارفع علي قضية في اسرائيل ووعد مني ان امثل امام القضاء الاسرائيلي لايماني بنزاهة وعدالة القضاء الاسرائيلي”

الإعتراف قوبل بكثير من التعليقات الساخرة، حيث قال له ناشط: “يعني تعترف ان القضاء الاسرائيلي أنزه من قضاء الامارات؟ الاعتراف بالحق فضيلة وان اتت من شخصية رذيلة”

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